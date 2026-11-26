CODY NAM VÕ xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, lên đường sang Mỹ chuẩn bị cho Vũ trụ “Say Hi” Concert Las Vegas ngày 28/11. Những hình ảnh đầu tiên của đoàn nghệ sĩ đánh dấu chặng di chuyển từ Việt Nam đến PH Live, thuộc Planet Hollywood, nơi khán giả tại Mỹ sẽ gặp gỡ các “anh trai”, “em xinh” trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, các nghệ sĩ diện phong cách "kín bưng".

Dương Domic tiếp tục hành trình gặp gỡ khán giả tại Mỹ cùng Vũ Trụ “Say Hi”. Nam ca sĩ từng góp mặt trong hai đêm concert Anh trai “Say Hi” tại Las Vegas năm 2025.

Song Luân với phong cách sporty tại sân bay, chuẩn bị lên đường đến Las Vegas. Sau các đêm diễn tại Việt Nam, cuộc hẹn ở Mỹ nối dài hành trình biểu diễn của nam ca sĩ cùng các đồng nghiệp thuộc Vũ Trụ "Say Hi”.

Sơn.K chuẩn bị gặp gỡ khán giả Mỹ sau chuỗi hoạt động cùng Tinh hà “Say Hi”. Las Vegas là chặng tiếp theo để các anh trai, em xinh giới thiệu màu sắc của dàn nghệ sĩ trẻ Việt Nam, lan tỏa V Culture ra quốc tế.

CONGB lên đường cùng đoàn nghệ sĩ, hướng đến cuộc hẹn tại PH Live ngày 28/11. Với đội hình quy tụ các gương mặt của Anh trai “Say Hi” 2024, 2025, Tinh hà “Say Hi” và Em xinh “Say Hi", khán giả chờ đợi những màn kết hợp chưa từng thấy giữa các thành viên của “vũ trụ Say Hi”.

buitruonglinh góp mặt trong hành trình đưa Vũ trụ “Say Hi” đến Las Vegas, Mỹ. Với sự xuất hiện của những nghệ sĩ có cá tính sáng tác, giọng hát và phong cách biểu diễn riêng biệt, concert hứa hẹn tạo sự bùng nổ dịp Lễ tạ ơn.

Juky San cùng các đồng nghiệp chuẩn bị sang Mỹ biểu diễn trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Những gương mặt bước ra từ Em xinh “Say Hi” góp thêm màu sắc cho đội hình năm nay, bên cạnh các “anh trai” được khán giả yêu thích.

Ali Hoàng Dương trở lại Las Vegas cùng Vũ trụ “Say Hi”, sau lần tham gia concert Anh trai “Say Hi” tại Mỹ năm 2025. Cuộc hội ngộ tại Las Vegas, Mỹ nối dài hành trình từ chương trình âm nhạc đến sân khấu hàng nghìn khán giả.

Lamoon có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị cho chặng diễn tại Mỹ. Cùng Juky San và các đồng nghiệp, nữ ca sĩ góp phần đưa những gương mặt được chú ý từ Em xinh “Say Hi” đến gần khán giả ngoài Việt Nam.

Anh trai CoolKid trong những hình ảnh đầu tiên của đoàn nghệ sĩ tại sân bay. Chuyến đi diễn ra trước hai đêm nhạc Việt liên tiếp ở PH Live: Vũ trụ “Say Hi” ngày 28/11 và Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI ngày 29/11.

Bên cạnh phần hát, rap, khán giả còn chờ đợi cách các tiết mục được phát triển bằng bản phối, vũ đạo và tương tác trên sân khấu. Đây là những yếu tố tạo nên trải nghiệm khác biệt khi người nghe đến concert thay vì theo dõi qua màn hình.

CAPTAIN BOY trở lại Las Vegas sau lần biểu diễn cùng dàn Anh trai “Say Hi” năm 2025. Từng đứng trên sân khấu PH Live và nhận sự cổ vũ của khán giả Mỹ, nam rapper tiếp tục cuộc hẹn với người hâm mộ trong đội hình mở rộng của Vũ trụ “Say Hi” năm nay.

JSOL, HYO và Sơn.K hội ngộ tại sân bay sau bốn đêm concert Tinh hà “Say Hi” ở TPHCM và Hà Nội. Khán giả chờ đợi dàn nghệ sĩ làm mới loạt ca khúc của Vũ Trụ "Say Hi" khi mang cả concert đến Mỹ.

CONGB và buitruonglinh tạo dáng cùng nhau trước giờ sang Mỹ. Đêm Vũ trụ “Say Hi” ngày 28/11 mở đầu cho hai tối nhạc Việt liên tiếp tại PH Live, trước concert riêng của HIEUTHUHAI ngày 29/11. Lịch diễn nối tiếp mang đến cho khán giả ở xa cơ hội kết hợp chuyến đi Las Vegas với hai trải nghiệm âm nhạc trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.