Người mua căn hộ cần phân biệt thời hạn sở hữu nhà ở và thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận.

Với người mua căn hộ, giấy chứng nhận (thường gọi là sổ hồng chung cư) là bằng chứng pháp lý về quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất. Khi nhận sổ, người mua thường xem kỹ tên chủ sở hữu và diện tích, còn các dòng ghi thời hạn dễ bị đọc lướt.

Đọc đúng vài dòng về thời hạn trên sổ giúp người mua gỡ nỗi lo "chung cư 50 năm".

Phần thửa đất: "Sử dụng chung" và "Lâu dài"

Cách ghi thông tin trên giấy chứng nhận hiện thực hiện theo Thông tư 10/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông tư này đã được sửa đổi năm 2025). Thông tin trên giấy được chia thành hai phần: thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Ở phần thửa đất, kể từ khi chủ đầu tư bán căn hộ đầu tiên, mục hình thức sử dụng được ghi "Sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư". Dòng này cho biết đất dưới tòa nhà thuộc quyền sử dụng chung của các chủ căn hộ.

Mục thời hạn sử dụng đất ghi "Lâu dài" khi thửa đất thuộc loại đất sử dụng ổn định lâu dài. Luật Đất đai 2024 xếp đất ở vào nhóm này. Vì vậy, với căn hộ xây trên đất ở, quyền sử dụng đất gắn với căn hộ không có mốc kết thúc.

Phần tài sản: "-/-" ở mục thời hạn sở hữu

Phần tài sản ghi tên căn hộ, tên nhà chung cư, diện tích sàn xây dựng, diện tích sử dụng, cấp công trình và hình thức sở hữu: "Sở hữu riêng" nếu có một chủ, "Sở hữu chung" nếu từ hai chủ trở lên.

Mục thời hạn sở hữu chỉ ghi ngày, tháng, năm hết hạn khi người mua sở hữu tài sản có thời hạn theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở. Nếu không xác định thời hạn sở hữu, mục này ghi "-/-".

Luật Nhà ở hiện hành không quy định thời hạn sở hữu căn hộ chung cư. Bản dự thảo do Chính phủ trình Quốc hội cũng đã bỏ quy định xác lập quyền sở hữu "cho đến khi nhà chung cư phải phá dỡ", vốn có trong các bản dự thảo từ tháng 7 đến tháng 9.

Niên hạn 50 năm hay được nhắc tới là tuổi thọ thiết kế tối thiểu của kết cấu theo quy chuẩn xây dựng. Con số này không được ghi thành thời hạn sở hữu trên sổ. Theo dự thảo, khi hết niên hạn, tòa nhà được kiểm định; nếu vẫn bảo đảm an toàn, tòa nhà được gia hạn sử dụng.

Khi nào trên sổ có con số 50 năm

Con số 50 năm có thể xuất hiện ở mục thời hạn sử dụng đất khi sản phẩm nằm trên đất thương mại, dịch vụ. Theo Luật Đất đai 2024, thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không quá 50 năm; với dự án có thời hạn hoạt động trên 50 năm, thời hạn này không quá 70 năm.

Trả lời phỏng vấn báo chí, luật sư Tống Nguyên Thọ (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc cấp giấy chứng nhận riêng cho từng phần diện tích trong tòa nhà không làm thay đổi chế độ sử dụng đất của cả thửa đất.

Theo ông, nếu sàn thương mại ở khối đế của một tòa chung cư xây trên đất ở lại được ghi thời hạn 50 năm, nguyên nhân có thể là cách ghi theo thông lệ từ giai đoạn căn hộ du lịch, hoặc hồ sơ dự án đã tách riêng một phần đất thương mại, dịch vụ.

Bốn dòng nên xem khi cầm sổ

Với căn hộ trên đất ở, bốn dòng thường thấy là: mục đích sử dụng đất là đất ở; thời hạn sử dụng đất "Lâu dài"; hình thức sử dụng "Sử dụng chung"; thời hạn sở hữu "-/-".

Nếu một trong bốn dòng này ghi khác đi, người mua nên đối chiếu với hợp đồng mua bán và hồ sơ dự án trước khi giao dịch.

Nếu được thông qua, Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2027. Trên tờ sổ hiện nay, quyền sở hữu căn hộ trên đất ở không gắn với một ngày hết hạn nào.