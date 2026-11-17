Hai triển lãm được sáng tạo bởi một nhóm bạn trẻ có tên gọi là entaku đến từ Tokyo (Nhật Bản). Thay vì trưng bày những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, cầu kỳ như thông thường, nhóm lựa chọn một hướng tiếp cận gần gũi hơn: Khắc họa những khoảnh khắc đời thường thông qua nhiều hình thức khác nhau như chữ viết, tranh vẽ, ảnh chụp và cả những hiện vật thực tế. Với tổng cộng khoảng 300 tác phẩm tại hai triển lãm được tổ chức song song, sự kiện cũng đã gây “cú hit” lớn đối với giới trẻ Nhật Bản, thu hút hơn 1,5 triệu khách tham quan.

Nối tiếp sự thành công đó, triển lãm nhanh chóng được lan tỏa đến nhiều quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc… và trong đó có Việt Nam.

Ảnh: Chillala - House of Art.

Vào tháng 11 này, triển lãm Lại Gặp Người Tốt và Lại Thế Nữa Rồi đã chính thức “đặt chân” đến TP.HCM. Diễn ra tại Chillala - House of Art từ 11 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhờ các tác phẩm độc đáo, thân thuộc và đầy tính sáng tạo.

Ảnh: Chillala - House of Art.

Điểm thú vị khi bước vào không gian triển lãm chính là cách những câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường được tái hiện theo một cách mới mẻ.

Triển lãm Lại Gặp Người Tốt mang đến những tình huống nhỏ nhưng rất đỗi dễ thương về lòng tốt trong cuộc sống, chẳng hạn như một người chủ động ngồi xuống ngang tầm mắt để trò chuyện với trẻ nhỏ hay người sẵn sàng ứng trước toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch của cả nhóm dù bản thân cũng có phần “đau ví".

Trải nghiệm của người tham quan được chia sẻ trên TikTok. Video: @hattieutron.

Trong khi đó, triển lãm Lại Thế Nữa Rồi lại khai thác những tình huống "éo le" quen thuộc khiến ai cũng phải bật thốt: “Sao lại thế nữa rồi?”. Đó có thể là cảnh chờ người yêu suốt 50 phút ngay ngày kỷ niệm, khoảnh khắc nhân viên tranh thủ nghỉ ngơi trong giờ giải lao, hay đến giờ ăn mới nhận ra quên bấm nồi cơm điện...

Những câu chuyện “dở khóc dở cười” vốn chẳng xa lạ với bất kỳ ai, nay được đưa vào không gian triển lãm theo cách đầy dí dỏm. Đặc biệt, một số tác phẩm còn có sự tham gia của các diễn viên trực tiếp nhập vai và tái hiện tình huống, giúp trải nghiệm tham quan trở nên sinh động và chân thực hơn.

Khung cảnh “đứa trẻ nổi loạn bị mở cửa phòng một cách đột ngột” được diễn lại tại triển lãm. Video: @entaku_vietnam.

Triển lãm Lại Gặp Người Tốt và Lại Thế Nữa Rồi gây ấn tượng nhờ tác động cảm xúc mạnh mẽ, đồng thời gợi nhắc về tinh thần trân trọng cái đẹp đến từ những khoảnh khắc giản dị, nhỏ bé trong đời sống - nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản.