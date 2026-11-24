Cơ chế vô lăng tự động gập và thu gọn vào bảng táp-lô trong 10 giây trên BYD Fangchengbao Ti9. (Video: BYD/Fangchengbao)

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV cỡ lớn Fangchengbao Ti9 của BYD được giới thiệu cùng với nhiều công nghệ độc đáo. Bên cạnh thiết kế bề thế và hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) công suất cao, điểm gây chú ý nhất trên mẫu xe này nằm ở khoang lái sở hữu vô lăng có thể tự động gập và thu gọn vào bên trong bảng táp-lô.

Chỉ với một nút bấm, nửa dưới vành vô lăng sẽ tự động gập lên nhờ hệ thống bản lề chuyên dụng, đồng thời một nắp che trên bảng táp-lô mở ra. Sau đó, cả hai nửa vành tay lái xếp gọn lại, kéo toàn bộ trụ lái và vô lăng thụt sâu vào trong táp-lô. Toàn bộ quá trình diễn ra trong đúng 10 giây, để lại bề mặt gần như phẳng và chỉ còn lộ phần ốp túi khí.

Khi vô lăng thu gọn hoàn toàn vào táp-lô, khu vực ghế lái mở rộng thêm không gian để nghỉ ngơi hoặc làm việc với laptop. (Ảnh: BYD/Fangchengbao)

Cơ chế gập vô lăng trên Fangchengbao Ti9 không hoạt động khi xe đang di chuyển. Tính năng này chỉ kích hoạt lúc xe đã đỗ nhằm mở rộng tối đa không gian phía trước cho tài xế nghỉ ngơi, hoặc biến vị trí lái thành một văn phòng di động với đủ khoảng trống đặt máy tính xách tay lên đùi, đồng thời đảm bảo an toàn khi vận hành. Ngoài ra, bên trong khoang nội thất của mẫu xe này còn được trang bị khả năng tùy biến giúp chủ xe có thể gắn bàn làm việc cỡ nhỏ.

Fangchengbao Ti9 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.270 x 1.999 x 1.850 mm cùng trục cơ sở 3.130 mm, nhỉnh hơn đáng kể về chiều dài so với các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS.

Không gian bên trong xe gây ấn tượng với cụm màn hình trung tâm nối liền màn hình ghế phụ cỡ lớn tới 30 inch, đi kèm một màn hình trải dài suốt chiều ngang chân kính lái. Khác với xu hướng tối giản cực đoan trên nhiều dòng xe Trung Quốc hiện nay, Ti9 vẫn giữ lại khá nhiều phím bấm và nút điều khiển vật lý, kết hợp loạt chi tiết ốp kim loại ở cửa gió điều hòa và màng loa. Bề mặt cabin đều bọc da mềm hoặc da lộn, hàng ghế thứ hai bố trí hai ghế thương gia tách biệt.

Khoang lái Fangchengbao Ti9 được trang bị cụm màn hình 30 inch, dải hiển thị sát chân kính lái cùng nhiều phím bấm cơ học. (Ảnh: BYD/Fangchengbao)

Fangchengbao Ti9 sử dụng hệ truyền động PHEV gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 536 mã lực. Xe trang bị bộ pin BYD Blade 2.0 dung lượng lớn 66,48 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện tối đa 400 km và tổng quãng đường di chuyển kết hợp lên tới 1.630 km khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy pin. Đáng chú ý, công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD cho phép nạp pin từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.

Tại Trung Quốc, Fangchengbao Ti9 được phân phối với 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn 4WD Max giá 279.900 nhân dân tệ (tương đương 1,08 tỷ đồng), bản 4WD Ultra giá 299.900 nhân dân tệ (tương đương 1,16 tỷ đồng) và bản đầu bảng Foldable Smart Cabin tích hợp vô lăng gập có giá 329.900 nhân dân tệ (tương đương 1,27 tỷ đồng).

Mẫu SUV cỡ lớn có khả năng sạc pin từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút. (Ảnh: BYD/Fangchengbao)