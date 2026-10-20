Độc lạ cách 'bắt trend' hoa sữa 20/10: Người xin hoa về cắm, người bó mang tặng

Đường phố Hà Nội ngập tràn hoa sữa (Ảnh: Thùy Trang)

Từ mùi hương gây tranh cãi đến trào lưu trên mạng xã hội

Hoa sữa vốn là loài cây có sức gợi nhớ đặc biệt đối với người Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là loài hoa có mùi hương gây nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày qua.

Có người yêu thích hương hoa sữa, xem đó là nét đặc trưng không thể thiếu của Hà Nội mỗi độ thu về. Ngược lại, nhiều người cho rằng mùi hoa quá nồng, dễ gây cảm giác khó chịu. Trên mạng xã hội, chủ đề này cũng tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều: người say mê mùi hương mùa thu, người lại than phiền vì cảm giác nhức đầu, chóng mặt khi hoa sữa nở rộ.

Chính sự đối lập ấy khiến hoa sữa trở thành 'chất liệu' thú vị cho những nội dung bắt trend. Khi được đưa từ không gian đường phố vào bình hoa hay bó hoa quà tặng, loài hoa quen thuộc bỗng mang một diện mạo khác, vừa lạ lẫm vừa gần gũi.

Thay vì chỉ chụp ảnh bên những hàng cây quen thuộc, một số bạn trẻ tìm các chùm hoa sữa để xin về cắm trong nhà, thậm chí là tìm chỗ bán hoa sữa để mua.

Loạt bài viết về tìm hoa sữa xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: IT)

Loạt bài viết về tìm hoa sữa xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: IT)

Tưởng như chỉ là những bài viết được đăng tải để thu hút sự chú ý, nhưng cộng đồng mạng cũng hết sức bất ngờ khi thật sự xuất hiện hình ảnh những bó hoa sữa được đặt vào chậu và trưng bày ở nhiều nơi.

Không chỉ xin hoa về cắm hay bó hoa làm quà tặng, một số bạn trẻ còn nghĩ ra cách bắt trend độc lạ hơn: review “túi không khí hoa sữa”. Thay vì mang theo những cành hoa, người bán đóng gói không khí mang mùi hương hoa sữa vào túi, biến thứ vốn vô hình thành món đồ gây tò mò. Ý tưởng hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người thích thú.

Một cư dân mạng review về "túi không khí hoa sữa" (Ảnh: Review Nghiệp Dư)

Các bạn trẻ tranh thủ nhặt những cành hoa sữa mang về trang trí (Ảnh: Thùy Trang)

Bài viết chia sẻ về việc mang hoa sữa về nhà cắm thu hút nhiều lượt tương tác (Ảnh: IT)

Cộng đồng mạng thi nhau khoe đủ kiểu trưng bày hoa sữa (Ảnh: IT)

Hoa sữa gây sốt, hộ kinh doanh nhanh nhạy bắt trend

Không chỉ giới trẻ, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng nhanh chóng tận dụng sức nóng của mùa hoa sữa để bắt trend. Từ những bó hoa sữa được gói làm quà tặng đến các bài đăng hài hước trên mạng xã hội, loài hoa gây tranh cãi này trở thành chất liệu sáng tạo giúp các cửa hàng thu hút sự chú ý.

Sự kết hợp giữa nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội và cách tiếp cận bắt trend khiến hoa sữa không chỉ là câu chuyện về mùi hương, mà còn trở thành một ý tưởng kinh doanh thú vị.

Cốc matcha “hoa sữa” gây bão mạng xã hội tuần qua (Ảnh: saltdrinkfood)

Các doanh nghiệp tranh thủ bắt trend (Ảnh: Twitter Beans Coffee)

Mỗi mùa thu, Hà Nội lại có những cách riêng để khiến người ta nhớ đến mình. Năm nay, bên cạnh những con đường phủ sắc hoa sữa, những trào lưu mới trên mạng xã hội đang mở ra một góc nhìn mới về loài hoa quen thuộc.

Có thể yêu thích hoặc không chịu được mùi hoa sữa, nhưng không thể phủ nhận rằng loài hoa này vẫn luôn khơi gợi nhiều cảm xúc. Và khi giới trẻ biến hoa sữa thành một trào lưu, mùa thu Hà Nội lại có thêm một câu chuyện thú vị để bàn luận.