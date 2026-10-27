Đọc địa hình để chinh phục Rose và Canyon tại Tiền Phong Golf Championship 2026

Tổ hợp 36 hố giữa vùng núi đá vôi

Cách Hà Nội khoảng 60km về phía nam, Legend Valley Country Club nằm giữa khung cảnh đặc trưng của vùng núi đá vôi Ninh Bình. Những triền núi, hồ nước và thung lũng tự nhiên tạo nên phông nền đặc trưng cho sân golf. Các hố đấu được thiết kế hài hòa với địa hình sẵn có, đồng thời khai thác chính những yếu tố ấy để tạo nên thử thách cho người chơi.

Tổ hợp hiện gồm hai sân 18 hố là Rose Course và Canyon Course, cùng do Nicklaus Design thiết kế. Sân golf là một phần trong điểm đến tích hợp của Legend Valley, bên cạnh khách sạn và khu vui chơi giải trí, mở ra lựa chọn kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và khám phá địa phương.

Rose Course đi vào hoạt động vào tháng 5/2023, tạo nền móng cho tên tuổi của Legend Valley trên bản đồ golf Việt Nam. Theo BRG Golf, sau ba năm vận hành, sân đã tổ chức gần 120 giải đấu và ghi nhận hơn 121.000 vòng golf.

Trong khi đó, Canyon Course đánh dấu cột mốc sân golf 18 hố thứ 10 của BRG. Chính thức đi vào vận hành ngày 10/10, sân hoàn thiện tổ hợp 36 hố tại Legend Valley Country Club, đồng thời mở ra trải nghiệm golf mới giữa vùng di sản.

Mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship sẽ diễn ra ngày 14/11/2026 tại Legend Valley Country Club. Sau lần đầu tổ chức năm 2025 trên sân Rose Course, giải trở lại Ninh Bình với số lượng người chơi kỷ lục và mở rộng không gian thi đấu ra sang Canyon Course. Đây là cơ hội để các golfer thử sức trên hai thiết kế có cá tính riêng, đồng thời là dấu mốc đặc biệt với một giải đấu gắn bó cùng Legend Valley trong hai mùa liên tiếp.

Rose Course: Rộng mở nhưng giàu lựa chọn chiến thuật

Rose Course uốn quanh 9 ngọn núi nhỏ, xen giữa những dòng nước và các mảng địa hình tự nhiên. Bẫy nước xuất hiện tại 14 trong số 18 hố, nhưng các đường bóng được thiết kế tương đối rộng, giúp golfer có nhiều phương án lựa chọn thay vì phải liên tục thực hiện những cú đánh vượt chướng ngại. Thử thách nằm ở việc chọn đúng hướng đi và xác định thời điểm chấp nhận rủi ro.

Sự đa dạng về hướng đánh, những hố dogleg và cách bố trí green khiến Rose Course không dễ bị chinh phục bằng một công thức duy nhất. Nhiều khu vực gạt bóng có độ nhấp nhô rõ, với các vị trí cắm cờ từ dễ đến khó. Golfer có thể tìm được đường chơi an toàn, nhưng muốn ghi điểm tốt vẫn cần kiểm soát khoảng cách và chọn điểm rơi hợp lý.

Những tee phát bóng được đặt ở các khu vực độc đáo như các hẻm núi, trên đỉnh các chỏm đá, hoặc nằm lơ lửng bên cạnh sườn núi, giúp mở rộng tầm nhìn, đồng thời làm nổi bật đường nét của núi đá và hồ nước. Sân có khả năng điều chỉnh chiều dài hố bằng cách thay đổi vị trí tee, tạo điều kiện để thiết lập độ khó phù hợp với từng giải đấu và nhóm người chơi. Các yếu tố này giúp Rose Course cân bằng giữa tính thử thách và khả năng tiếp cận.

Theo ông Mark Reeves, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BRG, Rose Course sẽ "thoáng" hơn Canyon Course và có chiều dài từ tee đến green nhỉnh hơn. Hố số 3 là một trong những điểm giàu kịch tính, nơi golfer cần cân nhắc kỹ giữa phương án tấn công và cách giữ vị trí thuận lợi cho cú đánh tiếp theo.

Rose Course tạo ra cuộc đấu của sự kiên nhẫn. Mặt sân rộng có thể đem lại cảm giác dễ thở ở cú phát bóng, nhưng đường bóng tiếp cận green và những vị trí cắm cờ nhiều độ dốc vẫn đòi hỏi sự chính xác. Người chơi biết đọc địa hình, kiểm soát lực và giữ được nhịp độ ổn định sẽ có nhiều cơ hội tận dụng các khoảng trống trên sân.

Canyon Course: Thử thách giữa những vách đá

Canyon Course mang đến sắc thái mạnh mẽ hơn với những hố golf chạy dọc vách đá, qua thung lũng sâu và hồ nước tự nhiên. Sự thay đổi độ cao cùng các luồng gió đặc trưng trong địa hình hẻm núi khiến golfer phải tính toán lại khoảng cách và quỹ đạo bóng ở từng cú đánh. Bunker nằm tại những điểm rơi quan trọng và quanh green, làm tăng áp lực cho các cú tiếp cận.

Hố số 10 là một trong những điểm gây ấn tượng nhất với địa hình hẻm núi và những vách đá dựng đứng. Ông Mark Reeves cho biết đây là hố golf đầu tiên được phát hiện tại khu đất, đồng thời gợi mở nguồn gốc tên gọi Canyon. Các hố số 8 và 11 cũng tạo dấu ấn bằng độ chênh cao rõ nét.

Địa hình sân khá dốc buộc golfer phải tính cả độ cao lẫn hướng gió khi chọn gậy. Một cú đánh đi xa chưa chắc đem lại lợi thế, nếu bóng dừng ở vị trí khó cho lượt tiếp theo. Những đoạn nước và bunker quanh khu vực tiếp cận green cũng khiến khả năng kiểm soát lực trở nên quan trọng, đặc biệt khi mặt green có độ dốc đa dạng. Đây là sân mà một lựa chọn thận trọng ở đầu hố có thể tạo cơ hội tấn công tốt hơn ở cuối hố.

Hố 18 khép lại vòng đấu bằng thử thách chiến thuật đáng chú ý. Đây là hố par 5 với tee đặt trên cao. Golfer cần đưa bóng xuống khu vực tiếp đất, tính toán đường bóng qua một dải gờ địa hình, rồi lựa chọn cách vượt con suối để tiếp cận green. Cú đánh thứ ba vì thế có thể trở thành thời khắc quyết định: tấn công để tìm cơ hội ghi điểm hay chọn phương án an toàn nhằm tránh sai lầm ở những mét cuối.

Nếu Rose Course mở ra nhiều khoảng trống để người chơi xây dựng chiến thuật, Canyon Course buộc họ đối diện trực tiếp với địa hình. Một bên là cuộc đấu của sự bền bỉ và tính toán trên các đường bóng rộng; bên kia là thử thách về khoảng cách, độ cao và bản lĩnh trước cảnh quan hùng vĩ. Sự tương phản ấy giúp Legend Valley có thêm chiều sâu, đồng thời đem đến cho Tiền Phong Golf Championship 2026 một không gian thi đấu giàu màu sắc ở cột mốc 10 năm.

Trọng Đạt