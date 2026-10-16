Độc đáo trình diễn 3D Mapping trên cây đa cổ bên Hồ Gươm

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình chiếu hiện đại, chương trình mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể những câu chuyện lịch sử, văn hóa của Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghệ số tại khu vực Hồ Gươm, làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách tại không gian di sản.

Chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng “Mạch thiêng Hồ Gươm” ứng dụng công nghệ 3D Mapping trên không gian cây đa cổ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: H.L

Đưa cây đa cổ trở thành nhân vật kể chuyện về Hà Nội

Chương trình “Mạch thiêng Hồ Gươm” do UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại vào không gian văn hóa công cộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm sáng tạo, làm mới trải nghiệm tham quan, thưởng thức văn hóa của người dân và du khách tại khu vực Hồ Gươm.

Lần đầu tiên, hình ảnh cây đa cổ, một phần thân thuộc của cảnh quan và ký ức văn hóa bên hồ Gươm, được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật thị giác. Từ hình dáng tự nhiên của thân, cành cây đến những câu chuyện gắn với vùng đất Thăng Long - Hà Nội, không gian quen thuộc được khai thác theo phương thức thể hiện mới, đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng hình ảnh trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.

Lần đầu tiên, hình ảnh cây đa cổ, một phần thân thuộc của cảnh quan và ký ức văn hóa bên Hồ Gươm được thể hiện bằng nghệ thuật thị giác. Ảnh: H.L

Không chỉ là một chương trình trình diễn ánh sáng, “Mạch thiêng Hồ Gươm” được xây dựng như một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa của không gian Hồ Gươm thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình chiếu kỹ thuật số. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Hà Nội qua dòng chảy thời gian và sức sống của cây cổ thụ giữa lòng đô thị, chương trình gồm hai tác phẩm nghệ thuật chính: “Bốn mùa Kinh kỳ” và “Thần mộc thức giấc”. Mỗi tác phẩm khai thác một khía cạnh của vẻ đẹp Thủ đô, từ sự chuyển mình của thiên nhiên, nhịp sống đô thị đến những lớp ký ức văn hóa được lưu giữ qua thời gian.

Mở đầu hành trình nghệ thuật là tác phẩm “Bốn mùa Kinh kỳ”, tái hiện vẻ đẹp Hà Nội qua nhịp chuyển mùa. Từ những sắc màu đặc trưng của bốn mùa đến cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống đô thị, tác phẩm khắc họa sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người và không gian của vùng đất nghìn năm văn hiến. Thông qua hình ảnh, màu sắc và chuyển động ánh sáng, cây đa trở thành điểm hội tụ của những sắc thái Hà Nội.

Tiếp nối hành trình ấy, “Thần mộc thức giấc” đưa khán giả bước vào thế giới nghệ thuật giàu tính biểu cảm, lấy cảm hứng từ hình tượng cây cổ thụ và những câu chuyện văn hóa gắn với Hồ Gươm. Cây đa được xây dựng như một chứng nhân của thời gian, lưu giữ những lớp ký ức về vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Thông qua công nghệ 3D Mapping với hiệu ứng ánh sáng chuyển động, cây đa dường như được đánh thức, chuyển mình và cất lên câu chuyện của riêng mình. Ảnh: H.L

Thông qua công nghệ 3D Mapping với hiệu ứng ánh sáng chuyển động, cây đa dường như được đánh thức, chuyển mình và cất lên câu chuyện của riêng mình. Theo Ban Tổ chức, các hình ảnh trình chiếu được thiết kế riêng theo cấu trúc thực tế của cây, tạo nên trải nghiệm thị giác đặc biệt, khuyến khích người dân và du khách dừng chân, cảm nhận không gian Hồ Gươm theo một cách khác biệt.

Việc lựa chọn cây đa cổ làm không gian trình diễn cũng mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác giá trị văn hóa của cảnh quan đô thị. Thay vì chỉ sử dụng những bề mặt trình chiếu quen thuộc, chương trình đưa công nghệ hiện đại vào cấu trúc tự nhiên của cây, tạo sự kết nối giữa di sản, thiên nhiên và sáng tạo đương đại, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc.

Tăng trải nghiệm văn hóa về đêm từ công nghệ

Để hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật, dự án ứng dụng công nghệ 3D Mapping với hệ thống máy chiếu chuyên dụng cao cấp, đáp ứng yêu cầu trình chiếu hình ảnh trên bề mặt có cấu trúc phức tạp và trong điều kiện ngoài trời. Hệ thống được thiết kế đồng bộ với giải pháp xử lý hình ảnh, căn chỉnh nội dung theo hình khối tự nhiên của cây đa và hệ thống âm thanh, nhằm bảo đảm hiệu quả thị giác, tính đồng bộ và chất lượng trải nghiệm nghệ thuật.

Dự án góp phần tăng trải nghiệm cho du khách về đêm. Ảnh: H.L

Bên cạnh yêu cầu về chất lượng trình chiếu, phương án kỹ thuật cũng chú trọng khả năng vận hành thường xuyên trong không gian công cộng. Hệ thống được tích hợp các giải pháp bảo vệ thiết bị ngoài trời, gồm kết cấu bảo vệ chuyên dụng, giải pháp chống bụi, chống ẩm và các điều kiện bảo vệ phù hợp với đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

Phương án lắp đặt và bảo vệ được tính toán nhằm hạn chế tác động của môi trường, nâng cao độ ổn định, độ bền và khả năng vận hành liên tục của hệ thống. Đây là những yếu tố quan trọng để chương trình có thể được giới thiệu định kỳ, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng vận hành tự động theo lịch trình được cài đặt trước. Hệ thống điều khiển cho phép thiết lập thời gian khởi động, phát nội dung trình chiếu, đồng bộ âm thanh và kết thúc chương trình theo các khung giờ đã xác định. Sau khi được cấu hình, kiểm tra và nghiệm thu, chương trình có thể vận hành theo lịch định kỳ mà không cần nhân sự trực tiếp điều khiển từng suất trình chiếu.

Về ý nghĩa văn hóa, việc ứng dụng 3D Mapping trên cây đa cổ góp phần mở rộng phương thức tiếp cận di sản trong đời sống đương đại. Công nghệ không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn trở thành phương tiện truyền tải những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa và cảnh quan Hà Nội bằng hình thức trực quan, sinh động, giàu cảm xúc.

Với “Mạch thiêng Hồ Gươm”, công nghệ trình chiếu được ứng dụng trực tiếp trên hình thể tự nhiên của cây đa, tạo nên sự kết hợp giữa cảnh quan quen thuộc và hình thức biểu đạt nghệ thuật hiện đại. Qua đó, chương trình góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch về đêm tại khu vực Hồ Gươm và phố cổ, đồng thời tạo thêm trải nghiệm miễn phí, dễ tiếp cận trong không gian công cộng cho người dân và du khách.

Ngay khi ra mắt, chương trình thu hút nhiều du khách. Ảnh: H.L

Sau chương trình ra mắt chính thức, “Mạch thiêng Hồ Gươm” dự kiến được giới thiệu phục vụ công chúng vào các tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, với hai khung giờ 20h và 21h tại khu vực cây đa cổ bên Hồ Gươm, đối diện số 5 phố Hàng Khay.

Người dân và du khách được khuyến khích đến sớm để lựa chọn vị trí quan sát phù hợp, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm trật tự tại khu vực hồ.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn ánh sáng và công nghệ 3D Mapping, “Mạch thiêng Hồ Gươm” hướng tới làm mới trải nghiệm tại không gian văn hóa công cộng, mở rộng khả năng truyền tải các câu chuyện lịch sử, văn hóa của Hà Nội, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghệ số tại khu vực Hồ Gươm, ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nghệ thuật và quảng bá giá trị di sản của Thủ đô.