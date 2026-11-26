Từ niềm đam mê với những tác phẩm nghệ thuật động học bằng gỗ, Lê Quốc Khôi (sinh năm 1989) và Lê Văn Đại (sinh năm 1992) không lựa chọn ở lại thành phố với công việc ổn định sau khi tốt nghiệp đại học mà quyết định trở về quê hương khởi nghiệp, biến niềm đam mê trở thành sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng.

Từ năm 2017, Khôi và Đại bắt đầu hành trình nghiên cứu, thử nghiệm nguyên lý vận hành, vật liệu và kỹ thuật chế tác. Phải mất 5 năm kiên trì tìm tòi, các bạn trẻ mới hoàn thiện được công thức và cho ra đời những sản phẩm đầu tiên.

Mỗi tác phẩm được thiết kế với một tên gọi riêng như Tỏa Nắng, Anh Vũ, Bình An, Bất Tận, An Nhiên, Cẩm Tú Cầu... gửi gắm những ý tưởng sáng tạo và thông điệp ý nghĩa.

Để hoàn thiện một tác phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ lựa chọn vật liệu, gia công từng chi tiết đến lắp ráp và kiểm tra khả năng vận hành. Thời gian chế tác trung bình khoảng 10 ngày cho mỗi sản phẩm.

Anh Lê Văn Đại chia sẻ, ẩn sau vẻ ngoài của một bức tranh trang trí là cả một cỗ máy cơ học bằng gỗ, vận hành nhờ năng lượng tích trữ trong bộ phận cót, không sử dụng động cơ, pin hay nguồn điện bên ngoài. Cơ cấu truyền động gồm khoảng 30 chi tiết được lắp ghép với độ chính xác cao. Từng bộ phận phải được tính toán, gia công và cân chỉnh cẩn thận để bảo đảm các chuyển động ăn khớp, nhịp nhàng.

Chỉ với thao tác lên cót, những chi tiết gỗ bắt đầu chuyển động, tạo nên những hình thái thị giác sinh động, mang đến sức hấp dẫn khác biệt cho dòng tranh nghệ thuật động học. Tùy thiết kế, mỗi tác phẩm có thể vận hành liên tục từ 10 đến 16 giờ sau mỗi lần lên cót.

Anh Lê Quốc Khôi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Nội thất Phúc Khang, cho biết: “Từ những đơn hàng đầu tiên trong nước, tranh gỗ chuyển động của Công ty TNHH Thương mại và Nội thất Phúc Khang do hai chàng trai sáng lập đã từng bước tiếp cận khách hàng quốc tế, trong đó có thị trường Mỹ và Nhật Bản thông qua các kênh bán hàng trực tuyến”.

Công ty đã lựa chọn đặt cơ sở sản xuất tại Làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh để tận dụng lợi thế về lao động và truyền thống nghề thủ công. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho 16 lao động có tay nghề; sản lượng đạt khoảng 3.000 bộ tranh gỗ/năm.