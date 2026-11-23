Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định đưa “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na” tại tỉnh Khánh Hòa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Điểm độc đáo của tín ngưỡng này là hình tượng một Nữ thần được ba cộng đồng người Chăm, Kinh, Raglai cùng tôn kính, thờ phụng và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tối 24-11, tỉnh sẽ tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận di sản trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Một Nữ thần, ba cộng đồng tôn kính, thờ phụng

Theo các nhà nghiên cứu, tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na tại tỉnh Khánh Hòa hình thành và phát triển trong quá trình giao lưu, cộng cư lâu dài giữa các cộng đồng dân cư trên vùng đất từng thuộc không gian văn hóa Champa, sau đó trở thành địa bàn cư trú của nhiều nhóm cộng đồng, trong đó có người Chăm, người Kinh và người Raglai. Qua nhiều thời kỳ, các cộng đồng tiếp xúc và tiếp nhận văn hóa của nhau. Dù vậy, mỗi cộng đồng vẫn giữ cách gọi, niềm tin và cách thực hành tín ngưỡng riêng.

Múa dâng Mẫu trong Lễ hội Am chúa. Ảnh: NHÂN TÂM

Đối với người Chăm, Pô Inư Nưgar là Mẹ Xứ Sở, biểu tượng của nguồn cội, đất đai, sự sinh sôi và che chở. Nơi thờ tiêu biểu là đền Pô Inư Nưgar Taha ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu. Tại đây, các chức sắc người Chăm hành lễ cùng các nhạc cụ truyền thống của người Chăm như: Đàn kéo kanhi, trống ghinăng, paranưng và kèn saranai.

Trong quá trình di cư và định cư, người Kinh tiếp nhận hình tượng Nữ thần và tôn xưng là Thiên Y A Na Thánh Mẫu hay Bà Chúa Ngọc. Cùng với đó là truyền thuyết, sắc phong, cơ sở thờ tự và nghi lễ theo tập quán người Việt, tiêu biểu là văn bia do Phan Thanh Giản biên soạn, khắc năm 1856, lưu tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar. Am Chúa và Suối Đổ là những địa điểm quan trọng trong hệ thống truyền thuyết và thực hành tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na của người Kinh.

Độc đáo hơn cả là tập quán của người Raglai ở thôn Giá, xã Phước Hà. Qua nhiều thế hệ, các gia đình người Raglai được giao gìn giữ y trang Pô Inư Nưgar. Trước mỗi mùa Lễ hội Katê, người Chăm tổ chức nghi thức đón nhận, rước y trang về đền hành lễ. Cuộc trao nhận ấy thể hiện quan hệ thân tộc, sự tin cậy trong việc giao phó vật thiêng và tình giao hảo lâu đời giữa hai cộng đồng.

Lý giải về cách đặt tên “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Tâm - Trưởng phòng Bảo tồn Di sản văn hóa, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh chia sẻ: “Hai truyền thống gặp nhau ở hình tượng một vị Nữ thần che chở cho đất đai và con người, nhưng khác nhau ở thần thoại, chức sắc, ngôn ngữ nghi lễ, âm nhạc và trình tự thực hành. Việc đặt hai danh xưng trong cùng tên gọi di sản nhằm phản ánh mối liên hệ lịch sử, giao lưu văn hóa, không có nghĩa hai cộng đồng chung một hệ thống thần linh hay nghi lễ. Giá trị của di sản nằm ở chính sự song hành của những truyền thống có bản sắc riêng”.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Tâm nhấn mạnh, tuy cùng là tín ngưỡng thờ Mẫu, nhưng tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na ở Khánh Hòa khác với Đạo Mẫu Tam phủ, Tứ phủ vốn phổ biến ở miền Bắc. Đạo Mẫu Tam phủ (đã được UNESCO ghi danh năm 2016) gắn với các miền trời, nước, núi rừng; Đạo mẫu Tứ phủ có thêm Địa phủ, với thần điện, các giá đồng cùng nghi thức lên đồng, hát văn đặc trưng. Trong khi đó, tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na ở Khánh Hòa là một truyền thống thờ Mẫu mang sắc thái địa phương, có quá trình tiếp biến với văn hóa dân tộc Chăm. Ở một số điện thờ tư gia, Thiên Y A Na được phối thờ trong không gian Tam phủ, Tứ phủ, nhưng đó chỉ là sự giao thoa tại từng địa điểm. Không phải nơi nào thờ Thiên Y A Na cũng có lên đồng, hát văn; nhiều nơi chủ yếu dâng hương, tế lễ và cầu nguyện. Với cộng đồng dân tộc Chăm, sự khác biệt càng thể hiện rõ. Nghi lễ thờ Pô Inư Nưgar không phải nghi thức hầu đồng, hát văn. Dù cùng có yếu tố múa nghi lễ và Muk Pajau (chức sắc đảm nhận việc dâng lễ, múa nghi lễ của người Chăm) đôi khi được gọi là “Bà Bóng”, không có cơ sở để đồng nhất Muk Pajau với thanh đồng, cũng chưa thể khẳng định múa bóng của người Kinh là sự chuyển thể trực tiếp từ múa nghi lễ Chăm khi chưa có tư liệu chứng minh.

Đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Theo kết quả kiểm kê bước đầu của Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 di tích, cơ sở thờ tự trọng điểm và 37 đình, lăng, miếu, dinh, am, đền, điện tư gia liên quan đến tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na. Trong đó, có 2 di tích quốc gia đặc biệt là Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và 2 di tích quốc gia là Am Chúa, Tháp Pô Rômê.

Lễ rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại xã Phước Hữu.

Dù có sức sống bền bỉ, di sản này đang đối mặt nhiều nguy cơ mai một. Nhiều nghệ nhân, chức sắc đã cao tuổi, trong khi số người am hiểu bài bản cổ, văn bản Hán Nôm, chữ Chăm, lời hát lễ và quy tắc nghi lễ ngày càng hiếm. Số liệu kiểm kê cho thấy sự chênh lệch đáng lo ngại. Ở cộng đồng người Kinh, 181 nghệ nhân còn khả năng truyền dạy bài bản, lời hát văn, kỹ thuật múa bóng, cách sử dụng nhạc cụ và quy tắc dâng lễ, với 222 học viên. Trong khi đó, cộng đồng người Chăm và Raglai có 14 nghệ nhân đủ khả năng truyền dạy bài hát lễ, nhạc cụ, nghi thức tắm tượng, thay y trang và quy tắc nghi lễ, với 16 học viên. Một số không gian thực hành chịu tác động của đô thị hóa, áp lực du lịch, cùng nguy cơ thương mại hóa và sân khấu hóa.

Thạc sĩ Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể là sự ghi nhận đối với các cộng đồng đã gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ. Đây cũng là cơ sở pháp lý để tỉnh tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức về giá trị di sản. Công tác bảo tồn sẽ chuyển trọng tâm từ bảo tồn riêng lẻ từng di tích sang bảo vệ tổng thể chủ thể, tri thức và không gian thực hành, trong đó cộng đồng là chủ thể quyết định cách thức thực hành. Ngành văn hóa tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ nghệ nhân, chức sắc truyền dạy và người gìn giữ y trang; sưu tầm, dịch thuật, số hóa văn bia, sắc phong Hán Nôm, bản chép tay chữ Chăm; đồng thời phân biệt rõ nghi lễ do cộng đồng thực hành với chương trình trình diễn phục vụ du khách.