Độc đáo Tết Raya Aidil Fitri của đồng bào Chăm Islam An Giang

Khách phương xa cũng được các gia đình Chăm Islam đón tiếp bằng sự thân thiện, chân tình, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những cái bắt tay hay cái ôm thân tình trở thành biểu tượng đẹp của sự hòa giải và gắn bó cộng đồng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những cái bắt tay hay cái ôm thân tình trở thành biểu tượng đẹp của sự hòa giải và gắn bó cộng đồng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những người đàn ông Chăm Islam mặc trang phục truyền thống, cùng nhau đến thánh đường thực hiện nghi lễ cầu nguyện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những người đàn ông Chăm Islam mặc trang phục truyền thống, cùng nhau đến thánh đường thực hiện nghi lễ cầu nguyện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tại thánh đường, các tín đồ xếp thành từng hàng ngay ngắn, thực hiện nghi thức. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những người đàn ông Chăm Islam mặc trang phục truyền thống, cùng nhau đến thánh đường thực hiện nghi lễ cầu nguyện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những người đàn ông Chăm Islam mặc trang phục truyền thống, cùng nhau đến thánh đường thực hiện nghi lễ cầu nguyện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tết Raya Aidil Fitri không chỉ là ngày lễ của đức tin mà còn là dịp nhắc nhớ về cội nguồn, tình thân và trách nhiệm gìn giữ truyền thống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sau buổi lễ tại thánh đường, mọi người tìm đến nhau để chúc mừng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sau một tháng Ramadan, đồng bào Chăm Islam đón Tết Raya Aidil Fitri trong niềm vui và sự háo hức. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Thông qua hoạt động tái hiện tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa của đồng bào Chăm Islam An Giang. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sau một tháng Ramadan, đồng bào Chăm Islam đón Tết Raya Aidil Fitri trong niềm vui và sự háo hức. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sau một tháng Ramadan, đồng bào Chăm Islam đón Tết Raya Aidil Fitri trong niềm vui và sự háo hức. ((Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN))

Những mâm bánh, món ăn được chuẩn bị chu đáo, cùng lời mời thân tình và câu chuyện đời thường tạo nên không khí ấm áp trong mỗi mái nhà. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những mâm bánh, món ăn được chuẩn bị chu đáo, cùng lời mời thân tình và câu chuyện đời thường tạo nên không khí ấm áp trong mỗi mái nhà. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Món ăn truyền thống của đồng bào Chăm Islam An Giang được giới thiệu tới du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)