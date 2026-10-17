Độc đáo Tết cá của đồng bào dân tộc Tày xã Mậu Duệ

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn khai mạc lễ hội.

Tết cá, còn gọi là Tết Khẩu Ràng – lễ đón lúa mới, là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày ở Mậu Duệ. Vào dịp mùng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm, các gia đình chuẩn bị lễ vật, những món ăn từ cá để dâng lên bàn thờ tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong gia đình mạnh khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no ấm. Năm 2016, Tết cá của người Tày ở Mậu Duệ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Lễ hội.

Lễ hội năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: Đua cá, thi câu cá, chế biến ẩm thực truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc, thi bò đẹp và trải nghiệm bắt cá bằng tay tại ruộng. Trong đó, hoạt động đua cá chép ruộng thu hút đông đảo người dân, du khách cổ vũ, tạo không khí vui tươi, hào hứng.

Độc đáo hoạt động đua cá thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và du khách tại lễ hội.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, địa phương tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Hấp dẫn thi bắt cá chép ruộng tại Lễ hội.

Diễn ra trong mùa hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Lễ hội Tết cá góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao thu nhập cho người dân.