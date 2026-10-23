Độc đáo 'tên lửa chữa cháy': Lao thẳng vào tâm đám cháy, phát nổ để dập lửa từ bên trong

Các kỹ sư Nga vừa công bố một giải pháp chữa cháy mang tính đột phá, khi trình làng drone hình tên lửa mang tên Kamikaze (tự sát/cảm tử) do Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Kazan mang tên A.N. Tupolev (KNITU-KAI) phát triển.

Thay vì phun nước hay hóa chất từ bên ngoài như mọi thiết bị truyền thống, thiết bị này được thiết kế để bay xuyên qua cửa kính hoặc vách ngăn, lao thẳng vào tâm điểm đám cháy ở tầng cao hoặc hành lang sâu rồi chủ động phát nổ, tạo sóng xung kích kết hợp phát tán bột chữa cháy để dập lửa ngay lập tức.

Sự kiện này được công bố vào giữa tháng 10/2026 trên nhiều tờ báo lớn của Nga, trong đó tờ Izvestia và các nguồn kỹ thuật chuyên sâu mô tả chi tiết nguyên lý hoạt động.

Đội ngũ phát triển do Phó Giáo sư Ilfir Abdullin thuộc Khoa Kết cấu và Thiết kế Máy bay của KNITU-KAI dẫn dắt nhấn mạnh rằng đây là hướng tiếp cận hoàn toàn mới nhằm bảo vệ tính mạng lính cứu hỏa khi đối mặt với những đám cháy khó tiếp cận bằng thang, vòi rồng hay xe chữa cháy thông thường.

Về mặt công nghệ, Kamikaze là một UAV/drone cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) được tối ưu hóa cho môi trường đô thị chật hẹp.

Thân máy bay có hình dạng thuôn dài giống tên lửa, giúp giảm đáng kể lực cản không khí khi bay tốc độ cao trong không gian hạn chế.

Mô hình 3D máy bay không người lái (UAV) hình tên lửa dùng trong chữa cháy (Ảnh: KNITU-KAI).

Phần mũi được gia cố và thiết kế nhọn, cho phép thiết bị đâm thủng kính hai lớp, vách thạch cao hoặc vách nhựa mà không cần hỗ trợ bên ngoài.

Hệ thống cánh quạt và động cơ được thiết kế đặc biệt để duy trì khả năng cơ động cao, cho phép cất cánh từ sân hẹp, mái nhà hoặc thậm chí ban công của tòa nhà liền kề mà không cần đường băng hay bãi đáp chuẩn bị sẵn.

Phần lõi của công nghệ nằm ở cơ chế dập lửa. Bên trong thân drone chứa các hợp chất chữa cháy chuyên dụng cùng dây dẫn cháy.

Khi mũi thiết bị tiếp xúc với ngọn lửa, dây dẫn tự động kích hoạt, khiến toàn bộ thân máy bay phát nổ có kiểm soát. Sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh vừa dập tắt ngọn lửa bằng lực cơ học, vừa đẩy lượng oxy cần thiết cho quá trình cháy ra khỏi khu vực, tạo hiệu ứng dập lửa thể tích.

Đồng thời, bột chữa cháy được phát tán đều khắp không gian, bao phủ bề mặt cháy và ngăn ngừa tái bùng phát. Cơ chế này đặc biệt phù hợp với các khu vực như tầng cao của tòa nhà chọc trời, hành lang sâu bên trong, giếng thang máy hoặc những vị trí mà thiết bị chữa cháy mặt đất không thể tiếp cận.

Ưu điểm lớn nhất của Kamikaze là khả năng can thiệp nhanh và giảm thiểu rủi ro cho con người. Lính cứu hỏa không còn phải leo thang cao hay xông vào khu vực nguy hiểm để mang vòi nước.

Thiết bị có thể được triển khai hàng loạt khi đám cháy lớn, với nhiều drone cùng lúc tấn công các điểm nóng khác nhau. Tuy nhiên, chính các nhà phát triển và chuyên gia độc lập cũng thừa nhận còn những hạn chế rõ ràng.

Máy bay không người lái UAV Kamikaze dùng để dập lửa có thân hình thon dài, giống như tên lửa. Ảnh minh họa do AI thực hiện

Vụ nổ dù được kiểm soát vẫn có thể gây hư hại đến kết cấu xung quanh hoặc thiết bị bên trong tòa nhà. Do đó, công nghệ này đòi hỏi quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là phải chắc chắn không còn người mắc kẹt trong khu vực mục tiêu và các không gian liền kề, tránh nguy cơ thương vong không mong muốn.

Từ góc độ kỹ thuật, Kamikaze đại diện cho sự kết hợp giữa công nghệ UAV quân sự kiểu “kamikaze” và nguyên lý chữa cháy bằng sóng xung kích kết hợp bột khô.

Dù các thông số chi tiết về trọng lượng, tầm bay, tốc độ tối đa hay lượng bột chữa cháy mang theo chưa được công bố đầy đủ trong các nguồn tin hiện tại, thiết kế tổng thể cho thấy hướng tập trung vào tính cơ động, khả năng xuyên thấu và hiệu quả dập lửa tức thì hơn là thời gian bay dài.

Đây là bước đi quan trọng trong xu hướng robot hóa và tự động hóa công tác cứu hỏa, đặc biệt tại các đô thị dày đặc nhà cao tầng.

Công nghệ này mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi không chỉ ở Nga mà còn với các quốc gia đối mặt với rủi ro cháy nổ đô thị ngày càng cao.

Tuy nhiên, để trở thành giải pháp thực tế, Kamikaze cần vượt qua các bài kiểm tra về độ tin cậy, an toàn kết cấu và quy trình vận hành chuẩn.

Nếu thành công, nó có thể thay đổi cách tiếp cận chữa cháy từ “phòng thủ bên ngoài” sang “tấn công trực tiếp từ bên trong”, mang lại hiệu quả cao hơn trong những tình huống hiểm nghèo nhất.

(Theo Izvestia, Tass, Ria)