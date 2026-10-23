Độc đáo sản vật chợ Sầm Nưa

Một góc chợ Sầm Nưa, nhìn từ bên ngoài.

Sai oua (hay còn gọi là xúc xích Lào) là một trong những món ăn đặc trưng của người dân Lào. Nguyên liệu chính của món ăn này là thịt lợn, được tẩm ướp với các gia vị như sả, riềng, tỏi, ớt, lá chanh... Sai oua có hương vị đậm đà, thơm mùi thảo mộc. Người Lào thường nướng Sai oua trên lửa than và thưởng thức kèm xôi nếp nương.

Mắc khẻn là loại gia vị truyền thống của người dân vùng Thượng Lào, có vị cay đặc trưng và hương thơm nồng ấm. Khác với người dân vùng cao Việt Nam, người dân Hủa Phăn thường sử dụng mắc khẻn tươi để chế biến món ăn. Hạt mắc khẻn được giã nhuyễn, tẩm ướp trực tiếp vào món ăn rồi đem chế biến, hoặc pha với các loại gia vị khác để tạo thành thứ đồ chấm có hương vị rất đậm đà. Tại chợ Sầm Nưa, mỗi túm mắc khẻn tươi có giá khoảng 10.000 kip (tương đương khoảng 12.000 đồng tiền Việt Nam).

Nhộng ong là một trong những sản vật được người dân địa phương yêu thích vì hương vị thơm ngon và dinh dưỡng cao.

Một số quầy hàng trong chợ còn bày bán các loại thú rừng nhỏ mà người dân săn bắt được.

Quả cứt quạ (hay còn gọi là khổ qua rừng, mướp đất...) là một loại dược liệu đặc trưng của vùng núi cao. Loại quả này có vị đắng, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Đôi khi, người dân địa phương sử dụng quả cứt quạ như một nguyên liệu để chế biến các món ăn.

Quầy bán me ngâm, me sấy dẻo và các loại muối chấm. Món me Lào có vị chua ngọt, dẻo thơm, thường được ăn kèm với muối ớt, muối tôm.

Quầy hàng với nhiều món ăn vặt như bánh ngọt, nem cuốn, bánh kem...

Các loại bánh rán được làm từ bột gạo, bột mì là món ăn vặt được người Lào yêu thích.

Sản vật nông nghiệp ở Hủa Phăn khá phong phú. Tại chợ Sầm Nưa, du khách có thể bắt gặp nhiều quầy hàng bán gạo, ngô, sắn, đậu, lạc... Một số chủ hàng đã chế biến sẵn các loại hạt và đóng vào túi nhỏ, thực khách mua về có thể thưởng thức luôn.

Những món canh được nấu chín, đóng sẵn vào túi để bán cho thực khách.