Độc đáo pho tượng Phật cao 65 m tạc từ đá nguyên khối ở Đà Nẵng. Video: Duy Quốc.

Nằm dưới chân núi Phước Lý (TP. Đà Nẵng), công trình tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nổi bật giữa không gian núi đồi. Với chiều cao khoảng 65 m, pho tượng bán thân có quy mô lớn, được chế tác trực tiếp từ khối đá granit nguyên khối khai thác tại núi Cẩm Khê. Ảnh: Duy Quốc.

Theo ghi nhận, sau nhiều năm thi công, hình dáng tổng thể của pho tượng đã dần hiện rõ. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Người dân địa phương cho biết công trình được triển khai từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Với quy mô đồ sộ, pho tượng thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những người thường xuyên đi qua khu vực này.

“Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành, trở thành điểm đến tâm linh, thu hút đông đảo phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái”, một người dân địa phương chia sẻ.

Phần đầu, khuôn mặt và thân tượng đã hình thành rõ nét, tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa khu vực núi đá.

Theo tìm hiểu, năm 2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (Đà Nẵng) thực hiện hai hạng mục gồm tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trong đó, tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có diện tích xây dựng hơn 1.800 m2, chiều cao 65 m.

Sau gần một thập kỷ thi công, pho tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gây ấn tượng với chiều cao 65 m, được tạo tác từ đá granit nguyên khối. Sừng sững giữa núi đá, công trình thu hút sự chú ý của người dân và khiến nhiều người mong chờ ngày hoàn thành, đưa vào sử dụng.