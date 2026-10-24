Độc đáo ngôi nhà cổ hút khách ở Mộc Châu

Bản Tà Số, xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La là nơi sinh sống của hơn 320 hộ đồng bào Mông, được chia thành hai bản Tà Số 1 và Tà Số 2. Với khí hậu mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cùng những nét văn hóa dân tộc độc đáo được bà con chú trọng gìn giữ, bảo tồn, nên nơi đây đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm.

Từ trục quốc lộ 6 rẽ lên Tà Số, con dốc quanh co lên bản dài hơn chục km được rải bê tông thuận lợi cho việc đi lại. Vào bản, dễ dàng thấy những ngôi nhà gỗ của đồng bào dân tộc Mông được dựng theo kiểu truyền thống, ẩn khuất trong những vườn đào, vườn mận.

Thời gian gần đây tại bản Tà Số có một ngôi nhà cổ đang thu hút được lượng lớn du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Khu nhà cổ được bài trí nhiều góc đẹp phục vụ du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Bên trong được bài trí những công cụ sản xuất cũng như những đồ dùng phục vụ cuộc sống hàng ngày của bà con nơi đây.

Những đồ dùng phục vụ cho cuộc sống người dân được bày trí trong ngôi nhà cổ ở bản Tà Số.

Anh Trần Việt (chủ ngôi nhà cổ Tà Số) chia sẻ, từ việc yêu thích khí hậu đến con người ở bản Tà Số, tôi và một số người bạn đã lên ý tưởng làm một khu nhà để lưu giữ lại nét văn hóa của đồng bào người Mông tại bản. Từ đó ngôi nhà cổ Tà Số ra đời và đây là một điểm tham quan không thể thiếu được khi du khách đến với bản Tà Số. "Cuối tuần nhà cổ Tà Số đón tiếp khoảng 200 khách, ngày thường thì ít hơn", anh Việt nói.

Chị Vũ Quỳnh Trang (ở phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) chia sẻ, khi biết có ngôi nhà cổ ở bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La với nhiều góc chụp ảnh đẹp, chị Tuyền cùng nhiều người bạn đã lên trên bản Tà Số để trải nghiệm và chụp những bức ảnh đẹp cho bản thân mình. Giá vào khu vực này là 100 nghìn đồng bao gồm nước uống và các dịch vụ khác.

"Buổi chụp ảnh ở ngôi nhà cổ Tà Số tôi đã có được rất nhiều bức ảnh đẹp và mong muốn khu này còn nhiều điểm chụp ảnh, thăm quan hơn nữa", chị Lê Tuyên vui vẻ nói.

Ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng bà Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch UBND phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, bản Tà Số đã được UBND phường quy hoạch làm khu du lịch cộng đồng. Về ngôi nhà cổ trên bản Tà Số đang được nhiều du khách tìm đến thời gian gần đây là điểm đáng mừng cho việc phát triển du lịch tại bản.

"Phía phường sẽ tập trung vào việc phát triển du lịch gắn liền với con người nơi đây", bà Hoa nói.