Độc đáo ngôi chùa từ vỏ ốc bên vịnh Cam Ranh

Toàn cảnh chùa Từ Vân.

Chùa Từ Vân được xây dựng từ năm 1968, nằm trên đường 3 Tháng 4, thuộc vùng biển Ba Ngòi bên vịnh Cam Ranh; cách phường Nha Trang 60km về phía Nam. Vì kiến trúc chủ yếu từ vỏ ốc, vỏ sò và san hô, ngôi chùa thường được biết đến với tên gọi chùa Ốc.

Điểm nhấn của chùa là tháp Bảo Tích cao 39m, hoàn thành năm 1998, do sư trụ trì chùa bấy giờ là Thượng tọa Thích Thông Anh cùng các nhà sư, đạo hữu tự tay thiết kế, xây dựng thủ công.

Với thiết kế độc đáo, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của người dân mà còn là điểm tham quan, du lịch tâm linh nổi tiếng với nhiều du khách khi đến với Khánh Hòa. Theo Đại đức Thích Giác Dưỡng, đại diện chùa Từ Vân, trong những dịp lễ, Tết, chùa đón hơn 50.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Tháp Bảo Tích cao 39 mét là một trong những bảo tháp cao nhất ở Việt Nam.

Vỏ ốc, vỏ sò được ốp khéo léo bên trong tháp với những hoa văn uyển chuyển.

Tầng hai của tháp là nơi thờ Phật. Mái vòm hình nón được ghép từ san hô và vỏ ốc, xen kẽ các lỗ thông gió.

Bao quanh tháp Bảo Tích là đường hầm “18 tầng địa ngục” dài khoảng 500m.

Vẻ đẹp của chùa Từ Vân kết hợp hài hòa giữa không gian tâm linh và thiên nhiên.

Lối ra của đường hầm “18 tầng địa ngục” là một miệng rồng khổng lồ.