Độc đáo ngôi chùa từ vỏ ốc bên vịnh Cam Ranh
ĐNCT - Chùa Từ Vân, còn gọi là chùa Ốc (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) từ lâu đã là không gian tâm linh nổi tiếng bên vịnh Cam Ranh. Ngôi chùa với kiến trúc độc đáo do chính tay các nhà sư tạo nên từ hàng triệu vỏ ốc, vỏ sò và san hô.
Chùa Từ Vân được xây dựng từ năm 1968, nằm trên đường 3 Tháng 4, thuộc vùng biển Ba Ngòi bên vịnh Cam Ranh; cách phường Nha Trang 60km về phía Nam. Vì kiến trúc chủ yếu từ vỏ ốc, vỏ sò và san hô, ngôi chùa thường được biết đến với tên gọi chùa Ốc.
Điểm nhấn của chùa là tháp Bảo Tích cao 39m, hoàn thành năm 1998, do sư trụ trì chùa bấy giờ là Thượng tọa Thích Thông Anh cùng các nhà sư, đạo hữu tự tay thiết kế, xây dựng thủ công.
Với thiết kế độc đáo, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của người dân mà còn là điểm tham quan, du lịch tâm linh nổi tiếng với nhiều du khách khi đến với Khánh Hòa. Theo Đại đức Thích Giác Dưỡng, đại diện chùa Từ Vân, trong những dịp lễ, Tết, chùa đón hơn 50.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doc-dao-ngoi-chua-tu-vo-oc-ben-vinh-cam-ranh-3356393.html