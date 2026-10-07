Độc đáo Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu của người Thái ở Phong Thổ

Ngày 7/10, tin từ Văn phòng UBND xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, từ ngày 10 đến 11/10/2026, tại khu vực cánh đồng bản Huổi Én, sẽ diễn ra Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu năm 2026.

Kin Lẩu Khẩu Mẩu, còn gọi là Lễ hội cơm mới, Lễ hội cốm mới hay Lễ tạ ơn, là một nét văn hóa truyền thống gắn với đời sống sản xuất của người Thái ở Lai Châu. Lễ hội thường diễn ra sau mùa thu hoạch, khi những hạt lúa đầu mùa được lựa chọn để làm cốm và dâng cúng trời đất, thần linh, ông bà, tổ tiên, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống no đủ.

Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu xã Phong Thổ năm 2026 diễn ra từ ngày 10 - 11/10. Ảnh: Trung tâm DVTH xã Phong Thổ

Tại lễ hội, nghi lễ rước hồn lúa là một trong những hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa của người Thái. Từ cánh đồng, những bông lúa được rước về bản trong không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần vui tươi. Nghi lễ thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với ruộng đồng, giữa lao động sản xuất và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Cùng với đó là nghi lễ cúng hồn lúa, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân đối với trời đất, thần linh, ông bà, tổ tiên đã ban cho người dân một mùa vụ bội thu.

Một điểm nhấn của lễ hội là hoạt động giã cốm “Khua Luống”. Đồng bào lựa chọn những loại lúa nếp thơm, nếp tan, nếp hoa... để làm cốm. Thóc mới được hơ lửa cho ấm rồi đem giã. Tiếng chày, tiếng cối hòa cùng không khí ngày hội tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng, gắn với ký ức về mùa màng và đời sống lao động.

Sau lễ cúng, cốm được vãi quanh khu vực làm lễ, tượng trưng cho sự sung túc, no đủ và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người tham dự được may mắn.

Trong phần hội, không khí lễ hội trở nên sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đánh cầu lông gà, thi đập lúa, thi én cáy, bịt mắt bắt vịt… Các hoạt động tạo không gian giao lưu, vui chơi cho người dân sau những ngày lao động, đồng thời giúp các phong tục, trò chơi truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Những trò chơi dân gian là hoạt động không thể thiếu trong Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu. Ảnh: Trung tâm DVTH xã Phong Thổ

Việc tổ chức lễ hội trong không gian cánh đồng có ý nghĩa đặc biệt, bởi nơi đây không chỉ tạo ra hạt lúa mà còn lưu giữ ký ức, phong tục và đời sống văn hóa cộng đồng. Từ mùa lúa mới, người dân gặp gỡ, chia sẻ niềm vui sau một năm lao động và gửi gắm mong ước về cuộc sống đủ đầy, bình an.

Thông qua các nghi lễ, hoạt động làm cốm, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ, Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thái, tạo cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cộng đồng.