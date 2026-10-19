Độc đáo lễ hội Kin Khảu Mảu của người Thái ở Mường Kim

Ngày 18.10, tại Nhà Văn hóa bản Cáp Na, xã Mường Kim tổ chức Lễ hội Mừng cốm mới (Kin Khảu Mảu) năm 2026, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc đồng bào Thái vùng Tây Bắc

Điểm nhấn của lễ hội là phần nghi lễ tái hiện các công đoạn gắn với mùa lúa mới, gồm hái lúa, đốt lúa, rước hồn lúa, giã cốm, làm cơm cốm và cúng thổ địa. Những nghi thức này thể hiện lòng biết ơn trời đất, thần linh đã phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; trân trọng thành quả lao động và gửi gắm ước vọng về cuộc sống no ấm của người dân

Sau phần lễ, không khí hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động trải nghiệm giã cốm, giao lưu văn nghệ quần chúng, thi nấu ăn ẩm thực dân tộc và trò chơi dân gian như tung còn, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố. Qua đó, người dân và du khách có dịp tìm hiểu phong tục tập quán, hòa mình vào đời sống văn hóa cộng đồng của người Thái

Trong khuôn khổ sự kiện, các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP địa phương. Nổi bật là sản phẩm cốm làm từ gạo nếp Tan Pỏm, giống nếp nương nổi tiếng với hương thơm và độ dẻo đặc trưng. Sản phẩm không chỉ gắn với mùa thu hoạch mà còn thể hiện kinh nghiệm canh tác và nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực của người dân Mường Kim

Lễ hội Kin Khảu Mảu không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các nghi lễ nông nghiệp truyền thống mà còn mở ra cơ hội kết nối văn hóa với quảng bá nông sản và phát triển du lịch

Việc giới thiệu những sản vật đặc trưng cùng các trải nghiệm văn hóa bản địa góp phần tạo sức hút cho địa phương, từng bước đưa giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Xã Mường Kim được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã trước đây gồm Mường Kim, Tà Mung, Tà Hừa và Pha Mu. Địa phương hiện có 21 bản với hơn 20.500 nhân khẩu thuộc các dân tộc Thái, Mông, Kinh và Khơ Mú. Trong bức tranh văn hóa đa dạng ấy, việc duy trì Lễ hội Mừng cốm mới góp phần củng cố tình đoàn kết cộng đồng, trao truyền giá trị truyền thống và quảng bá hình ảnh Mường Kim nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đến với du khách