Độc đáo Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

Hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng nét độc đáo trong Lễ hội Katê 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng.

Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm” diễn ra từ ngày 9 -12/10 tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy) và Trung tâm trưng bày Văn hóa Chăm (xã Bắc Bình), Lễ hội có các hoạt động như: thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sah Inư, nghi lễ cúng cầu an, nghi thức múa mừng, thỉnh mời thần linh, chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian… Sự kiện góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc của di sản đến người dân và du khách.

Những điệu múa hát đặc trưng của văn hóa Chăm chào mừng khai mạc Lễ hội Katê 2026.

Sau khai mạc là Nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính, cùng các nghi thức truyền thống như mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục, lễ cúng tạ ơn… Đoàn nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính trong điệu múa rộn ràng của những cô gái Chăm cùng tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ghi-năng, trống Paranưng…

Điệu múa Chăm trong Nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính trong Lễ hội Katê 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong bức tranh văn hóa đa dạng ấy, đồng bào Chăm là cộng đồng có bề dày lịch sử với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh nhà.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San phát biểu chúc mừng Lễ hội Katê 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Theo ông Tôn Thiện San, Lễ hội Katê không chỉ là ngày hội văn hóa, tín ngưỡng thiêng liêng của đồng bào Chăm mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội cũng là dịp quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm đến người dân và du khách, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, lan tỏa tinh thần tôn trọng đa dạng văn hóa, chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ hội Katê 2026.

Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Chăm giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc lâu đời. Cộng đồng người Chăm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước; đồng thời nỗ lực gìn giữ, bảo tồn, phát huy tốt hơn nữa vốn di sản văn hoá quý giá của dân tộc mình.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Lễ hội Katê 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Phục dựng từ năm 2005, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được tổ chức thường niên, đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm; trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian, tôn giáo. Cùng với đời sống tinh thần, diện mạo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.

Nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính trong Lễ hội Katê 2026.

Lễ hội còn có các hoạt động sôi nổi như: thi trưng bày và trang trí lễ vật, thi làm bánh gừng, giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật, trải nghiệm không gian trưng bày làng nghề truyền thống…

Nghi lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính trong Lễ hội Katê 2026.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 43.000 người Chăm, sinh sống tập trung ở các xã Bắc Bình, Tuy Phong, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh… Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bàlamôn với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần; cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và gửi gắm khát vọng về tình yêu và sự sống sinh sôi.