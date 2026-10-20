Độc đáo Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông ở Lào Cai

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và thể thao dân gian đặc sắc.

Đây là hoạt động truyền thống nhằm tổng kết một năm lao động, sản xuất, những người con quê hương, du khách bày tỏ lòng tri ân với Mẫu Thượng Ngàn, các đấng siêu nhiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo sử sách, thư tịch cổ, đền Đông Cuông có từ đời Lê, được phát triển từ một miếu cổ thờ Đông Quang (thuộc trung tâm trại Quy Hóa thời Trần). Đền Đông Cuông tọa lạc bên bờ sông Hồng, thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông. Đền có dáng dấp kiến trúc của đền chùa truyền thống, góc mái ngói cong và hình lưỡng long chầu nhật, các cột đền được làm bằng gỗ tứ thiết, được sơn son thếp vàng hình rồng cuốn trang nghiêm.

Một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội là nghi thức rước sản vật nông nghiệp của các thôn. Đoàn rước xuất phát từ khu vực nhà văn hóa thôn Bến Đền, đi đầu là trống, chiêng, cờ thần, bát bửu, tiếp đến là các kiệu sản vật cùng đại biểu và người dân tham gia.

Ông Lê Thành Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết, lễ hội không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, thần linh và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, mà còn tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Qua đó, các thế hệ có thêm cơ hội hiểu, trân trọng và tiếp nối những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tày Khao.

Mỗi thôn chuẩn bị những sản vật đặc trưng, thể hiện thành quả lao động và sự trân trọng đối với hạt gạo, nông sản những yếu tố gắn bó mật thiết với đời sống của cư dân nông nghiệp.

Các thôn Khe Ván và Quang Minh, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai mang đến những sản vật như gừng, ớt, khoai, sắn; thôn An Bình và Khe Rồng chuẩn bị ngô nếp, ngô tẻ, các loại bí; thôn Đức An và Đập Dóm có chuối, bưởi; thôn An Khang và Đông An chuẩn bị măng, mía…

Thôn Sặt Ngọt chuẩn bị xôi ngũ sắc; thôn Bến Đền có các loại bánh truyền thống như bánh tẻ, bánh nẳng, bánh chưng; thôn Trung Tâm chuẩn bị cụm lúa nếp; thôn Sài Lương có bánh dày; thôn Sân Bay chuẩn bị mâm cốm.

Chị Hà Thị Yến, thôn Khe Ván, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông không chỉ là dịp vui hội mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và các vị thần linh đã phù hộ cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Điểm độc đáo của lễ hội là những nghi thức truyền thống gắn với văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu và đời sống sản xuất nông nghiệp của đồng bào các dân tộc. Người dân cùng nhau chuẩn bị những hạt gạo mới thơm dẻo, thành kính dâng lên các vị thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu".

Từ hạt lúa mới, những mâm lễ dâng Mẫu đến các nghi thức truyền thống và hoạt động cộng đồng, Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông góp phần gìn giữ một nét đẹp văn hóa của người Tày Khao bên dòng sông Hồng.