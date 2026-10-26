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Độc đáo Lễ hội chăn thả gia súc ở Tây Ban Nha

Ngày 25/10/26, người dân và du khách đã tập trung dọc các tuyến phố ở trung tâm thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, để chứng kiến đàn cừu và dê được lùa qua thành phố trong khuôn khổ Lễ hội chăn thả gia súc.

Báo VietnamPlus
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Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doc-dao-le-hoi-chan-tha-gia-suc-o-tay-ban-nha-post1144255.vnp