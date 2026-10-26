Độc đáo Lễ hội chăn thả gia súc ở Tây Ban Nha

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đàn cừu và dê đi qua một con phố trong Lễ hội chăn thả gia súc ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)