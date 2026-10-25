Độc đáo Lễ gội đầu truyền thống của người Thái trắng Mường Lay
Sáng 25/10, tại suối Nậm Lay, phường Mường Lay tổ chức trình diễn Lễ gội đầu truyền thống của dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động Du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2026 - 2027, góp phần giới thiệu phong tục, nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái đến nhân dân và du khách.
Lễ gội đầu là phong tục có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Thái trắng. Theo quan niệm dân gian, vào ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người cùng xuống suối gội đầu để dòng nước cuốn đi những điều không may mắn, nhọc nhằn, lo âu của năm đã qua; gửi gắm mong ước năm mới mạnh khỏe, bình an, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm, hạnh phúc.
Nghi lễ được tái hiện với sự tham gia của nhiều thế hệ người Thái trắng. Sau lời khấn bằng tiếng Thái, gửi gắm những ước vọng về sức khỏe, bình an, may mắn và cuộc sống đủ đầy, nghi thức gội đầu được thực hiện bên dòng suối Nậm Lay.
Dưới sự hướng dẫn của Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa dân tộc Thái phường Mường Lay, gần 100 phụ nữ, thiếu nữ dân tộc Thái cùng tham gia nghi thức. Giữa không gian suối Nậm Lay, hình ảnh những cô gái Thái cùng nhau gội đầu bên dòng suối vừa bình dị, vừa duyên dáng, mang đậm bản sắc dân tộc.
Với người Thái trắng ở phường Mường Lay, gội đầu tại nơi có dòng nước chảy mang ý nghĩa để dòng nước cuốn trôi những điều không may của năm cũ, đón những điều tốt lành trong năm mới. Nghi lễ cũng thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, gia đình và cộng đồng.
Hoạt động trình diễn góp phần đưa phong tục của người Thái trắng đến gần hơn với nhân dân, du khách; tạo không gian để các thế hệ tìm hiểu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của phường Mường Lay.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/doc-dao-le-goi-dau-truyen-thong-cua-nguoi-thai-trang-muong-lay