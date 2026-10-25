Độc đáo Lễ gội đầu truyền thống của người Thái trắng Mường Lay

Người dân và du khách di chuyển đến suối Nậm Lay để thực hiện nghi lễ.

Lễ gội đầu là phong tục có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Thái trắng. Theo quan niệm dân gian, vào ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người cùng xuống suối gội đầu để dòng nước cuốn đi những điều không may mắn, nhọc nhằn, lo âu của năm đã qua; gửi gắm mong ước năm mới mạnh khỏe, bình an, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Phụ nữ, thiếu nữ dân tộc Thái cùng tham gia Lễ gội đầu truyền thống.

Nghi lễ được tái hiện với sự tham gia của nhiều thế hệ người Thái trắng. Sau lời khấn bằng tiếng Thái, gửi gắm những ước vọng về sức khỏe, bình an, may mắn và cuộc sống đủ đầy, nghi thức gội đầu được thực hiện bên dòng suối Nậm Lay.

Nghi thức gội đầu được thực hiện bên dòng suối Nậm Lay.

Dưới sự hướng dẫn của Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa dân tộc Thái phường Mường Lay, gần 100 phụ nữ, thiếu nữ dân tộc Thái cùng tham gia nghi thức. Giữa không gian suối Nậm Lay, hình ảnh những cô gái Thái cùng nhau gội đầu bên dòng suối vừa bình dị, vừa duyên dáng, mang đậm bản sắc dân tộc.

Các cô gái dân tộc Thái thực hiện nghi thức gội đầu truyền thống.

Với người Thái trắng ở phường Mường Lay, gội đầu tại nơi có dòng nước chảy mang ý nghĩa để dòng nước cuốn trôi những điều không may của năm cũ, đón những điều tốt lành trong năm mới. Nghi lễ cũng thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, gia đình và cộng đồng.

Thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa dân tộc Thái phường Mường Lay biểu diễn múa truyền thống tại chương trình.

Hoạt động trình diễn góp phần đưa phong tục của người Thái trắng đến gần hơn với nhân dân, du khách; tạo không gian để các thế hệ tìm hiểu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của phường Mường Lay.