Độc đáo lễ diễu hành hóa trang của chó lạp xưởng tại Anh

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)