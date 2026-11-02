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Độc đáo lễ diễu hành hóa trang của chó lạp xưởng tại Anh

Một sự kiện thú vị dành cho những người yêu thú cưng tại Anh là lễ diễu hành hóa trang dành riêng cho giống chó lạp xưởng. Sự kiện diễn ra tại công viên Hyde Park ở thủ đô London ngày 1/11/2026.

Báo VietnamPlus
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Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một chú chó lạp xưởng tham gia lễ diễu hành hóa trang tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, Anh, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doc-dao-le-dieu-hanh-hoa-trang-cua-cho-lap-xuong-tai-anh-post1145598.vnp