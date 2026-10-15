Độc đáo lễ cưới tập thể tại TP Hồ Chí Minh

Lễ cưới tập thể là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 / 20-10-2026), 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 / 15-10-2026), 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh (15-10-1982 / 15-10-2026); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện lễ cưới văn minh, tiết kiệm, xây dựng “Gia đình văn hóa, hạnh phúc”.

Các cặp đôi diễu hành xe đạp qua những tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Trước khi diễn ra lễ cưới chính thức, các cặp đôi thanh niên đã diễu hành xe đạp từ trụ sở Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các cặp đôi thanh niên cùng đại biểu đã thực hiện lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các cấp đã trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đến các cặp đôi.

Các cặp đôi thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau các nghi thức, các cặp đôi được trải nghiệm hành trình di chuyển bằng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến ga Suối Tiên, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe đưa đón đến địa điểm tổ chức lễ cưới tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương. Việc kết hợp diễu hành bằng xe đạp và trải nghiệm tuyến metro số 1 tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong ngày cưới, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Các cô dâu chú rể rạng rỡ hạnh phúc ngày chung đôi.

Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 không chỉ hiện thực hóa ước mơ về ngày cưới trọn vẹn của 52 cặp đôi mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ niềm hạnh phúc giản dị của mỗi gia đình trẻ, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp về tình yêu, lòng nhân ái và khát vọng xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đến các cặp đôi.

Việc trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là bảo chứng cho lễ cưới ý nghĩa, trọn vẹn, đúng quy định.

Sau lễ cưới chính thức, ban tổ chức tiếp tục triển khai chương trình “Hành trình hạnh phúc” năm 2026, dự kiến trong tháng 11-2026 với các hoạt động tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và khu vực phường Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo. Đây là hoạt động tiếp nối nhằm tạo điều kiện để các cặp đôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, đồng thời có thêm những trải nghiệm ý nghĩa sau ngày cưới.

Các cặp đôi rạng rỡ trong ngày vui của Lễ cưới tập thể năm 2026.

Sau Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cặp đôi di chuyển bằng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến ga Suối Tiên, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, giao lưu, chương trình dự kiến lồng ghép các nội dung sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình; tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu cùng 52 cặp đôi thanh niên tham gia Lễ cưới tập thể năm 2026.

Khởi đầu từ năm 2007, chương trình “Lễ cưới tập thể” do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố triển khai đã trở thành một hoạt động chăm lo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã đồng hành, hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn có được lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.