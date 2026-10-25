Độc đáo Lễ cúng máng nước của đồng bào M'Nông ở Trà Leng
Ngày 25/10, tại khu dân cư Bằng La (thôn Tăk Xoai, xã Trà Leng), Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Leng tổ chức phục dựng Lễ hội cúng máng nước của đồng bào M’Nông năm 2026.
Lễ cúng máng nước là nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với các đấng thiêng liêng và ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ. Nghi lễ phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với nguồn nước, rừng núi và cộng đồng.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, điểm đáng chú ý của chương trình là tái hiện nghi lễ trong không gian văn hóa liên hoàn, gắn với ý nghĩa và trình tự thực hành của lễ cúng máng nước.
Tại không gian thượng nguồn, cộng đồng thực hiện nghi thức cúng tạ ơn, cầu mong sự che chở cho nguồn nước. Tiếp đó là không gian dòng chảy và máng nước, thể hiện sự kết nối giữa đầu nguồn với đời sống dân làng.
Ở không gian hạ nguồn - nhà làng, cộng đồng thực hiện nghi thức cúng hạ nguồn, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ. Cuối cùng, tại không gian cộng đồng, diễn ra nghi thức ghi nhận, bàn giao máng nước cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực.
Các không gian liên kết thành một chỉnh thể, giúp người tham dự hiểu rõ hơn trình tự nghi lễ, quan niệm văn hóa và mối quan hệ gắn bó giữa con người với nguồn nước, rừng núi và cộng đồng. Cách phục dựng này góp phần làm rõ bối cảnh văn hóa, vai trò của các chủ thể thực hành và những giá trị được cộng đồng gìn giữ, trao truyền.
Thông qua hoạt động phục dựng, Bảo tàng Đà Nẵng mong muốn góp phần khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng M’Nông trong bảo vệ di sản; tạo điều kiện để các già làng, nghệ nhân và người am hiểu phong tục trực tiếp thực hành, giới thiệu, chia sẻ tri thức văn hóa với thế hệ trẻ và công chúng.
Hoạt động cũng hướng đến việc bổ sung tư liệu phục vụ nghiên cứu, góp phần hỗ trợ cộng đồng duy trì và trao truyền nghi lễ trong đời sống.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doc-dao-le-cung-mang-nuoc-cua-dong-bao-m-nong-o-tra-leng-3356421.html