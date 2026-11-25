Những ngày này, Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa trở nên rộn ràng với sắc màu trang phục truyền thống, âm vang cồng chiêng và các hoạt động văn hóa đặc sắc. Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng hội tụ, giao lưu và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thanh Hóa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi 7 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú cùng sinh sống, lao động và gắn bó. Mỗi dân tộc mang một sắc thái văn hóa riêng, từ phong tục, tập quán, trang phục, lễ hội đến tiếng nói, dân ca, dân vũ. Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của vùng đất xứ Thanh.

Ngày hội năm nay quy tụ khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh cùng các nghệ sĩ thuộc những đơn vị nghệ thuật Trung ương. Tại đây, nhiều nét văn hóa truyền thống được giới thiệu và tái hiện sinh động, mang đến không gian trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Các nghệ nhân mang đến ngày hội những nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Nổi bật là hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những hoa văn tinh xảo dần hình thành, gửi gắm trong đó câu chuyện văn hóa và bản sắc của mỗi dân tộc.

Không gian trải nghiệm cồng chiêng cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Những thanh âm khi trầm hùng, khi rộn ràng vang lên giữa quảng trường, hòa cùng điệu múa truyền thống và sắc màu trang phục, tạo nên không khí ngày hội sôi nổi, đậm đà bản sắc.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, các gian hàng của địa phương cũng mang đến không gian giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền. Từ đặc sản truyền thống, nông sản đến các sản phẩm OCOP được trưng bày và bày bán, tạo điều kiện để người dân, du khách tham quan, lựa chọn và mua sắm. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng cơ hội quảng bá và tiêu thụ hàng hóa.

Các gian hàng địa phương giới thiệu nhiều đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của các vùng miền trong tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, Ngày hội còn tạo cơ hội để các nghệ nhân, cộng đồng dân cư trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; đồng thời kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế địa phương.

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026 tại Quảng trường Lam Sơn, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ Thanh. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo động lực để đồng bào các dân tộc trong tỉnh chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.