Độc đáo không gian trải nghiệm ẩm thực “Năm sắc màu – Chung một mâm cơm”

Tham gia hoạt động có đại diện 5 dân tộc Mông, Nùng, Pa Dí, Bố Y và Dao. Mỗi dân tộc mang đến những món ăn đặc trưng, được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc trong đời sống, gắn với phong tục, tập quán và kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm công việc xay ngô làm mèn mén.

Tại không gian ẩm thực của đồng bào Mông, mèn mén và canh đậu là những món ăn dân dã, gần gũi. Từ những hạt ngô vàng trên nương, qua các công đoạn nghiền, sàng, làm ẩm và đồ chín, phụ nữ Mông tạo nên món mèn mén thơm bùi, mang đậm dấu ấn cuộc sống vùng cao.

Đồng bào Nùng làm bánh phở đỏ.

Đồng bào Nùng giới thiệu xôi bảy màu rực rỡ, được tạo màu từ các loại lá, củ và nguyên liệu tự nhiên; cùng với đó là trải nghiệm tráng bánh phở thủ công từ những hạt gạo quê hương.

Đồng bào Bố Y trình diễn công đoạn làm trứng đỏ.

Đồng bào Bố Y mang đến không gian trải nghiệm món trứng nhuộm đỏ, thắng cố và xôi bảy màu với cách chế biến riêng.

Người Dao giới thiệu lạp xưởng và bánh chưng đen – món bánh có màu sắc đặc trưng, thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của người làm bánh.

Gian bếp của người Pa Dí giới thiệu món khẩu nhục và sú – những món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực truyền thống.

Gian bếp của người Pa Dí thơm hương bánh sú chiên.

Thành quả bánh sú vàng óng, thơm nồng.

Không chỉ tham quan, thưởng thức các món ăn, du khách còn được trực tiếp tham gia nhiều công đoạn chế biến món ăn truyền thống như xay ngô, gói bánh chưng đen, làm bánh sú…

Dưới sự hướng dẫn của những người phụ nữ bản địa, du khách có cơ hội tự tay thực hiện từng công đoạn, tìm hiểu bí quyết chế biến và cảm nhận sự khéo léo, tỉ mỉ trong văn hóa ẩm thực của đồng bào.

Năm sắc màu văn hóa với những nét riêng cùng hội tụ trong một mâm cơm chung, tạo nên bức tranh văn hóa Mường Khương đa dạng, đậm đà bản sắc và giàu tinh thần đoàn kết.

Mâm cơm đủ đầy những món ăn đặc sản của các dân tộc trên địa bàn Mường Khương.

Cùng với hoạt động trải nghiệm ẩm thực, đồng bào Bố Y, Pa Dí còn mang đến những tiết mục trình diễn dân ca truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Những làn điệu dân ca mộc mạc, giàu bản sắc cùng trang phục truyền thống đặc sắc đã góp phần tái hiện không gian văn hóa sinh động, giúp du khách hiểu thêm về đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao Mường Khương.

Đồng bào Bố Y, Pa Dí trình diễn hát dân ca thu hút sự chú ý của du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, lễ hội không chỉ tạo không gian giao lưu, trải nghiệm hấp dẫn mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương đến với du khách gần xa.