Ngay từ những hoạt động đầu tiên, không khí ngày hội đã trở nên sôi nổi với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Những trò chơi, môn thể thao dân gian như vật tay, lày cỏ, kéo co không chỉ mang đến những màn tranh tài hào hứng mà còn khơi dậy tinh thần thượng võ, sự khéo léo, dẻo dai và tính gắn kết cộng đồng. Tiếng reo hò cổ vũ, những nụ cười và sự hào hứng của người tham gia tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi, đậm nét sinh hoạt văn hóa vùng cao.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn vật tay tại ngày hội.

Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm là không gian khám phá văn hóa các dân tộc. Tại đây, những nét đẹp trong trang phục, phong tục tập quán, dân ca, dân vũ và nghề thủ công truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao được giới thiệu, tái hiện sinh động. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, góp phần giúp người dân và du khách hiểu thêm về đời sống văn hóa, những giá trị được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Hoạt động thi trưng bày không gian văn hóa các dân tộc cũng là dịp để các xóm, cộng đồng dân cư thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương.

Cùng với không gian văn hóa, hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống mang đến cho du khách cơ hội trực tiếp tìm hiểu quy trình tạo nên những sản phẩm gắn với đời sống đồng bào. Từ dệt thổ cẩm, thêu hoa văn truyền thống, làm giấy thủ công đến in tranh dân gian trên giấy truyền thống, mỗi công đoạn đều thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, hoạt động còn tạo điều kiện để người dân chia sẻ câu chuyện về nghề, về nguyên liệu, kỹ thuật và ý nghĩa của những hoa văn, họa tiết trong đời sống văn hóa dân tộc.

Người dân và du khách trải nghiệm, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống tại không gian văn hóa của ngày hội.

Đến với ngày hội, du khách còn có dịp khám phá, thưởng thức hương vị ẩm thực vùng cao. Những món ăn truyền thống được giới thiệu thông qua không gian chế biến, trưng bày và quảng bá sản phẩm đặc trưng, mang đến trải nghiệm gần gũi về văn hóa ẩm thực địa phương. Qua đó, góp phần giới thiệu sự phong phú trong cách chế biến, sử dụng nguyên liệu bản địa và nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc.

Bà Hoàng Thị Dung, xóm Háng Tháng chia sẻ: Tôi rất vui khi được tham gia ngày hội với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đây là dịp để bà con giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, từ trang phục, ẩm thực đến các nghề truyền thống. Tôi mong muốn những hoạt động như thế này được duy trì thường xuyên để người dân có thêm cơ hội giao lưu, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu quý và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc.

Màn đồng diễn dân vũ rộn ràng trên tuyến phố đi bộ Thông Nông.

Không chỉ chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, ngày hội còn tạo điểm nhấn với các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương. Chương trình “Phiên chợ số - Livestream bán hàng” giúp người dân và du khách tìm hiểu các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua hình thức quảng bá, giới thiệu và bán hàng trên nền tảng số. Đây là cách làm thiết thực nhằm đưa hoạt động xúc tiến thương mại đến gần hơn với người dân, từng bước thay đổi phương thức giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Cùng với đó, xã tổ chức ra mắt điểm quét mã QR tại Di tích lịch sử Phja Toọc, góp phần ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá giá trị di tích, hỗ trợ người dân, du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Hoạt động cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc kết hợp bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa với phương thức truyền thông hiện đại, từng bước nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quê hương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thông Nông Nguyễn Quốc Hưng cho biết: Địa phương tổ chức ngày hội với mong muốn tạo không gian giao lưu, hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghề thủ công và thể thao dân gian, xã mong muốn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa. Đồng thời, việc đưa các hoạt động chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm và giới thiệu di tích vào ngày hội cũng là hướng đi nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch.

Điểm đặc biệt của ngày hội không chỉ nằm ở sự phong phú của các hoạt động mà còn ở sự tham gia chủ động của người dân trong việc tạo dựng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Từ những người trực tiếp trình diễn dân ca, dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống, chuẩn bị món ăn địa phương đến các đội tham gia thi đấu thể thao, mỗi người đều góp phần tạo nên không gian văn hóa chung, nơi bản sắc riêng của từng dân tộc được tôn trọng, hòa quyện trong tinh thần đoàn kết.

Thông qua Ngày hội “Sắc màu văn hóa - Đoàn kết, hội tụ và lan tỏa”, xã Thông Nông tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những sắc màu văn hóa được hội tụ, lan tỏa từ ngày hội không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân mà còn trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc.