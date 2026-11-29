Ngày 29.11, UBND xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ tổ chức Hội thi “Kéo côn bắt cá mùa nước nổi”, lần thứ 6 năm 2026, với sự tham gia của 16 đội thuộc các ấp trong xã Phụng Hiệp, cùng một số xã lân cận như Hiệp Hưng, Thạnh Hòa, Tân Bình...

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 16 đội tham gia

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp Đỗ Thị Ngọc Trúc, Hội thi “Kéo côn bắt cá mùa nước nổi” năm 2026 là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống, lan tỏa thông điệp khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững.

Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bà con xem mùa nước nổi hằng năm là mùa của thiên nhiên ban tặng. Đó là khi con nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về tràn ngập đồng ruộng, kinh rạch, ao hồ…, mang theo cá, tôm, tép, cua và nhiều loài thủy sản khác.

Với người dân ĐBSCL đó không chỉ là mùa làm ăn, mà còn là mùa của ký ức, mùa của những chuyến đi theo con nước, của bữa cơm có cá đồng kho tiêu, của những câu chuyện bên bờ kinh lúc nước lớn…

Rất đông người dân và du khách đến xem Hội thi

Trong kho tàng ngư cụ truyền thống ấy, kéo côn là một phương pháp đánh bắt cá rất độc đáo, gắn bó với nhiều thế hệ người dân xã Phụng Hiệp, cũng như các nơi khác ở vùng sông nước Cửu Long.

Chiếc côn có miệng tròn, thân thuôn dần như hình chiếc nón, được kéo dọc theo con nước, men theo bờ ruộng, mé kinh. Người kéo côn phải thuộc con nước, hiểu luồng cá, chọn đúng thời điểm và đúng đoạn sông. Đồng thời, phải khéo tay, bền sức, nhẫn nại. Quan trọng hơn cả là biết “lấy vừa đủ”, chỉ bắt những gì mình cần và “chừa” lại cho mùa sau, nhằm nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp Đỗ Thị Ngọc Trúc phát biểu

Bà Đỗ Thị Ngọc Trúc cho rằng, kéo côn vì thế không đơn thuần là một cách mưu sinh. Đó là một tri thức dân gian được truyền từ đời này sang đời khác, bằng chính đôi tay và lời chỉ dẫn của ông bà; là cách người dân sống hài hòa với thiên nhiên, không tận diệt, không làm cạn kiệt nguồn lợi của mùa sau.

Mỗi lần chiếc côn được kéo lên đều mang theo ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ, nụ cười của người lớn, gợi lên hồn quê và bản sắc văn hóa của một vùng sông nước.

Hiện nay, khi cuộc sống đã có nhiều phương tiện đánh bắt hiện đại, việc gìn giữ và phát huy phương pháp kéo côn truyền thống càng có ý nghĩa. Giữ được kéo côn là giữ được những ký ức, nét văn hóa của vùng sông nước và cách ứng xử có trách nhiệm với tự nhiên của cha ông để lại.

Mỗi đội tham gia Hội thi kéo côn gồm 1 nam và 1 nữ

Hội thi năm nay được tổ chức nhằm tuyên truyền, lan tỏa truyền thống sinh hoạt, mưu sinh của người dân vùng sông nước ĐBSCL trong mùa nước nổi; tạo điều kiện để các đội tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong chế tạo và áp dụng ngư cụ vào thực tiễn đánh bắt thủy sản. Qua đó, quảng bá hình ảnh quê hương Phụng Hiệp thân thiện, mến khách, giàu bản sắc đến với bạn bè gần xa; góp phần phát triển du lịch.

Các đội rất thích thú khi bắt được cá

Tại Hội thi, các đội tham gia tranh tài kéo côn bắt cá trong thời gian 90 phút, kết hợp với thi trang trí xuồng kéo côn và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Theo thể lệ, các đội bắt được cá lóc, cá trê, cá rô được tính là cá loại A, với 10 điểm/kg; cá loại B bao gồm các loại cá khác, sẽ được tính 5 điểm/kg; kết quả xếp hạng theo thứ tự tổng số điểm từ cao xuống thấp.

Ban tổ chức trao thưởng cho đội đạt giải cao tại Hội thi

Ban tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, kèm tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung kéo côn; trong đó giải Nhất có mức thưởng 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trao 10 giải Khuyến khích dành cho các đội đạt sản lượng cá từ 1,5kg trở lên; cùng các giải thưởng ở phần thi trang trí xuồng và trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Từ hoạt động mưu sinh quen thuộc của người dân ĐBSCL trong mùa nước nổi, những năm qua xã Phụng Hiệp đã tổ chức Hội thi kéo côn nhằm tạo điểm hẹn văn hóa để người dân và du khách gặp gỡ, giao lưu mỗi khi mùa nước nổi về.