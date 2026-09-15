Độc đáo hội đua bò truyền thống chùa Rô, An Giang thu hút hàng nghìn du khách

Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem, cổ vũ. Sự kiện quy tụ 32 cặp bò từ khắp vùng Bảy Núi tranh tài, bất chấp trời mưa lớn suốt buổi thi đấu.

Các cặp bò thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, với "tài xế" điều khiển bò trên chiếc bừa qua từng vòng "hô" và vòng "thả" đầy kịch tính. Đôi bò số 8 do anh Nguyễn Thanh Tùng điều khiển đã xuất sắc giành ngôi vô địch sau nhiều giờ tranh tài.

Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, đây còn là dịp để cộng đồng Khmer vùng Bảy Núi gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với lễ Sene Dolta. Lễ hội năm nay vẫn được duy trì nhờ nỗ lực xã hội hóa, tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa Khmer đến đông đảo công chúng./.