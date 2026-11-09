Độc đáo hệ thống tượng đá thời Mạc tại chùa Hội ở Hưng Yên

Di tích chùa Hội (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) - nơi đang lưu giữ, thờ phụng những bức tượng đá quý thời Mạc. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Hình tượng Thần điểu - chim Thần được chạm khắc nổi ngay phía trước trán trên mũ tượng Vua Mạc Đăng Dung. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định, nhóm 10 pho tượng đá ở chùa Hội được xác định là nhóm tượng đá thời Mạc. 10 pho tượng chùa Hội được chạm khắc rất tinh xảo, ứng với đúng bia và thư tịch cổ đã ghi về tình trạng và hiện trạng của những pho tượng thời Mạc. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định, nhóm 10 pho tượng đá ở chùa Hội được xác định là nhóm tượng đá thời Mạc. 10 pho tượng chùa Hội được chạm khắc rất tinh xảo, ứng với đúng bia và thư tịch cổ đã ghi về tình trạng và hiện trạng của những pho tượng thời Mạc. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định, nhóm 10 pho tượng đá ở chùa Hội được xác định là nhóm tượng đá thời Mạc. 10 pho tượng chùa Hội được chạm khắc rất tinh xảo, ứng với đúng bia và thư tịch cổ đã ghi về tình trạng và hiện trạng của những pho tượng thời Mạc. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

10 pho tượng đá quý thời Mạc được bài trí, thờ phụng phía trên, trong cùng tòa Thượng điện của chùa Hội (xã A Sào). (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tượng đá xanh Sư tổ (Thiền sư) tại chùa Hội. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tượng đá xanh Thái tổ Mạc Đăng Dung tại chùa Hội. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Đài sen gồm hai lớp cánh sen ở Tượng Quan Âm Chuẩn Đề tại chùa Hội. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên họp thẩm định hiện vật và hồ sơ khoa học nhằm thống nhất đề nghị công nhận Hệ thống tượng đá thời Mạc ở chùa Hội là bảo vật quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)