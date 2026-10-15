Độc đáo hệ thống giếng cổ Chăm hơn 2.000 năm tuổi ở Quảng Trị

Giếng Ông tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị) là một trong những công trình dẫn thủy cổ mang dấu ấn văn hóa Chăm còn được lưu giữ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những phiến đá được xếp đặt tại giếng Ông tạo thành không gian chứa và dẫn nước, thể hiện sự khéo léo trong kỹ thuật khai thác nguồn nước của cư dân xưa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Dòng nước ngầm tự nhiên tại giếng Ông vẫn duy trì qua thời gian, góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của di tích giếng cổ Gio An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Du khách thích thú với làn nước trong xanh, mát lạ của Giếng Bà. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những phiến đá nhuốm màu thời gian tại giếng Bà góp phần lưu giữ nét kiến trúc độc đáo của hệ thống giếng cổ Gio An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Giếng Bà thuộc hệ thống giếng cổ Gio An tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị), là một trong những công trình dẫn nước cổ còn được lưu giữ đến ngày nay. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Giếng Trạng thuộc hệ thống giếng cổ Gio An tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị), là dấu tích của công trình khai thác nguồn nước tự nhiên có lịch sử hàng nghìn năm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Hệ thống giếng cổ không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến Quảng Trị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Người dân chăm sóc, thu hoạch rau liệt (cải xoong) được trồng bên dòng nước chảy từ giếng Ông, thuộc hệ thống giếng cổ Gio An tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị). Nguồn nước tự nhiên quanh năm góp phần hình thành vùng trồng rau đặc sản của địa phương. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nhìn từ trên cao, hệ thống dẫn nước bằng đá từ giếng cổ Gio An tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị) len lỏi giữa những luống rau liệt (cải xoong) xanh mướt, tạo nên cảnh quan độc đáo, gắn kết di sản hàng nghìn năm tuổi với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)