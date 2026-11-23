Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, ngày 23/11, 26 đội thi tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tranh tài sôi nổi tại hội thi "Hương vị hạt ngọc Việt". Từ những hạt gạo đặc sản, nếp thơm của các vùng miền, các đội thi đã mang đến những bàn tiệc đậm đà bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội đầu bếp thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng, không dừng lại ở giá trị lương thực truyền thống, hạt gạo nước ta qua đôi bàn tay tài hoa, sáng tạo của các nghệ nhân ẩm thực và đầu bếp chuyên nghiệp đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực tinh tế, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Không chỉ được đánh giá qua hương vị, độ dẻo thơm hay hình thức chế biến, hạt gạo còn cần được nhìn nhận ở giá trị dinh dưỡng, đặc tính của giống và tiềm năng đóng góp vào một chế độ ăn uống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe con người.

Ban giám khảo kiểm tra khu vực thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đây cũng là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam từ sản xuất đảm bảo lương thực sang phát triển các sản phẩm gạo chất lượng cao, phát huy những đặc tính dinh dưỡng quý, đa dạng hóa sản phẩm chế biến và tạo ra giá trị gia tăng cho ngành hàng lúa gạo.

Trong hành trình đó, khoa học và công nghệ, sự sáng tạo trong chế biến ẩm thực cùng với tri thức và kinh nghiệm của người sản xuất sẽ góp phần đưa hạt gạo Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hội thi quy tụ 26 đội thi tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng, hội thi "Hương vị hạt ngọc Việt" tôn vinh giá trị hạt gạo Việt Nam; phát hiện, khuyến khích tài năng, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp; lan tỏa những giá trị dinh dưỡng, văn hóa và tiềm năng gia tăng giá trị từ hạt gạo.

Qua đó, sự kiện góp phần trân trọng, tôn vinh công sức của người nông dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp và những người làm nghề ẩm thực đã cùng chung tay tạo nên những hạt gạo ngon, gạo quý, những sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống và sức khỏe con người. Đây cũng là dịp phát huy bản sắc văn hóa ẩm thực của các địa phương, kết nối ẩm thực với du lịch, mở ra những cơ hội sáng tạo sản phẩm mới; góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các đội tranh tài. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội đầu bếp thành phố Cần Thơ, hội thi nhằm phát hiện, khuyến khích và tôn vinh tài năng, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, phát huy bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương; đồng thời, tạo điều kiện để các đầu bếp giao lưu, trình diễn kỹ năng nghề nghiệp, cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng bằng sông Cửu Long - vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm cả nước cùng hình ảnh con người thân thiện hiếu khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đội thi tranh tài. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và một các giải khuyến khích. Đơn vị đạt giải Nhất sẽ được nhận bằng khen của UBND thành phố, các đơn vị đoạt giải còn lại nhận Giấy khen của Ban Tổ chức.