Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Từ Hoàng Ân phát biểu khai mạc. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sáng 22/11, tại xã Thới Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức giải Đua Vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026 trên dòng sông Trẹm.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giải đấu năm nay có hơn 100 vận động viên tham gia đến từ các địa phương trong tỉnh Cà Mau và nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gồm: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ. Các tay đua tranh tài với cự ly 800m theo thể thức đối đầu trực tiếp để tìm ra những tay đua mạnh nhất.

Khán giả chờ xem các đội chuẩn bị tranh tài. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Từ Hoàng Ân cho biết, Vỏ máy composite là phương tiện di chuyển, sinh hoạt quen thuộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Việc đưa phương tiện đặc trưng này vào thi đấu thể thao không chỉ tạo sân chơi bổ ích để vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện thân thể theo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, ẩm thực và sản vật tỉnh Cà Mau đến tới du khách trong cả nước.

Các đội tham gia thi đấu đến từ các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Cũng theo ông Từ Hoàng Ân, giải đấu nhận được sự đồng hành, tài trợ kinh phí chính từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức yêu cầu lực lượng trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đúng luật và điều lệ, đồng thời kỳ vọng các vận động viên thi đấu đoàn kết trung thực.

Các tay đua tập trung thực hiện các thủ tục trước hiệu lệnh xuất phát. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Vận động viên Danh Mãnh (thành phố Cần Thơ) cho hay, trước khi tham gia giải đua, bản thân anh đã nhiều lần tham gia giải đấu tại khu vực thành phố Cần Thơ và đây là lần đầu tiên xuống Cà Mau tham gia thi đấu. Để chuẩn bị cho đường đua đối đầu trực tiếp cự ly 800m đầy kịch tính, bản thân anh Mãnh cùng anh em vận động viên đã kiểm tra, bảo dưỡng máy móc kỹ lưỡng với quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Qua các đợt tập luyện và chạy thử trước đường đua, anh Phan Nhật Đặng (xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, các đội đến từ các tỉnh, thành phố chuẩn bị khá kỹ lưỡng, lực lượng cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, với tư cách là đơn vị của tỉnh Cà Mau, bản thân cũng nỗ lực thi đấu với tinh thần quyết tâm, trung thực và cao thượng. Cũng theo anh Phan Nhật Đặng, giải đua năm nay đã tạo điều kiện cho anh em giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thêm phấn khởi sau thời gian lao động sản xuất.

Một tay đua đang chạy thử đường đua. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút hàng nghìn cổ động viên đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Để đảm bảo an toàn giao thông trong giải đấu và an ninh trật tư, Ban tổ chức đã phối hợp với lực lượng chức năng thông báo cho phương tiện dừng di chuyển tại đoạn đường đua trong khoảng thời gian thi đấu, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cổ động viên để giải đấu diễn ra thành công.