Độc đáo di sản miền biển Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím

Nghi lễ nghinh thần, rước sắc phong từ khu mộ Thầy về Dinh.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người trong lễ phục truyền thống xuất phát từ Dinh đến mộ Thầy Thím để thực hiện nghi Lễ Nghinh thần về dinh an vị, hưởng lễ. Đoàn lễ gồm xe hoa, cờ lễ, cờ hội, kiệu Sắc Phong, kiệu Bằng xếp hạng di tích… Trên đường nghinh rước kéo dài khoảng 2 km, chiêng, trống, nhạc lễ và đội lân sư rồng liên tục hòa âm và diễn xướng tạo không khí trang nghiêm, nhộn nhịp. Rất đông người dân và du khách tham gia đoàn lễ rước, dâng hương, thỉnh lễ; tiếp nối là Lễ nhập điện an vị và hoạt động khai mạc triển lãm mô hình sự tích Thầy Thím.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 2026 diễn ra từ ngày 23- 25/10 với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc. Nếu phần lễ mang đến không khí trang nghiêm thì phần hội mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, đậm chất miền biển như Hội thi khiêng thúng ra khơi, gánh cá, đan lưới, thu hoạch thanh long, thi đấu cờ người… Ngoài ra, lễ hội còn có không gian Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP địa phương; giải bóng chuyền bãi biển; giải việt dã; các hoạt động giao lưu văn hóa ca múa nhạc, đờn ca tài tử…

Lễ hội Văn hóa- Du lịch Dinh Thầy Thím 2026 là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang đậm chất đặc trưng miền biển Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Hai, Phó Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Từ đầu tháng 9 Âm lịch du khách đã bắt đầu “đổ về” Dinh để dâng hương, nhất là vào các ngày cuối tuần. Để đảm bảo an toàn cho người dân vui lễ, Ban tổ chức đã phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tình trạng ăn xin, bán hàng rong chèo kéo du khách. Đồng thời, Ban Tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về giá trị, ý nghĩa và nét đặc sắc của lễ hội; đẩy lùi hoạt động mê tín dị đoan, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện.

Sức hút của Dinh Thầy Thím không chỉ tập trung trong những ngày hội chính. Suốt tháng 9 Âm lịch, nơi đây trở thành “điểm đến” văn hóa, du lịch tâm linh. Nhiều người tìm về di tích để dâng hương, cầu bình an và gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho gia đình; kết hợp tham quan di tích lịch sử - văn hóa, du lịch biển.

Suốt tháng Chín âm lịch, Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng trở thành “điểm đến” văn hóa, du lịch tâm linh thu hút du khách.

Dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, Dinh Thầy Thím đón khoảng 20.000 lượt du khách tham quan, du lịch.

Du khách Phan Thị Thơm, tỉnh Tây Ninh chia sẻ: "Đã thành thông lệ, năm nào gia đình tôi cùng bà con hàng xóm cũng đến Dinh Thầy Thím để dâng hương, cầu xin lộc, đồng thời kết hợp tham quan, du lịch và vui chơi. Mỗi lần trở lại, tôi đều nhận thấy Dinh có nhiều đổi mới tích cực, cảnh quan ngày càng sạch đẹp, tình trạng ăn xin, chèo kéo du khách không còn. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cũng ngày càng phong phú, hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm thú vị hơn".

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím là một lễ hội truyền thống lớn và đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng; được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân hơn 130 năm qua, trong đó có hai vị tiền nhân được người dân tôn kính gọi là Thầy và Thím - những người có công khai hoang, bốc thuốc chữa bệnh, giúp dân nghèo và hỗ trợ ngư dân đóng ghe thuyền ra khơi.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 2026 diễn ra từ ngày 23 - 25/10 với nhiều nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh gắn kết cộng đồng dân cư, lễ hội còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân gian miền biển, quảng bá hình ảnh địa phương và mở rộng sức hút du lịch văn hóa - tâm linh. Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 62/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2022.

Theo UBND xã Tân Hải, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Dinh Thầy Thím với phương châm “Bảo tồn, phát huy giá trị của Lễ hội Dinh Thầy Thím phục vụ phát triển du lịch địa phương”. Xã Tân Hải đã kế thừa, duy trì thực hiện đầy đủ phần nghi lễ truyền thống, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại ngoài khu vực biển Ngãnh Tam Tân và trong khuôn viên Dinh Thầy Thím.

Lễ nghinh thần, rước sắc phong là nghi thức quan trọng nhất và thu hút người dân đến với Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 2026.

Thời gian tới, xã Tân Hải sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. Từ điểm đến Dinh Thầy Thím, địa phương hướng tới kết nối trải nghiệm văn hóa với cảnh quan biển, ẩm thực và đời sống lao động của người dân; khuyến khích những sản phẩm, dịch vụ có bản sắc, chất lượng và trách nhiệm.