Độc đáo cuộc thi ngủ tại Nhật Bản: Giải thưởng trị giá hơn 2 triệu yen

Ảnh minh họa do AI tạo ra.

Tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), một cuộc thi ngủ độc đáo mang tên “Matt Race” vừa được tổ chức, quy tụ hàng chục thí sinh tranh tài xem ai có thể chợp mắt nhanh nhất và ngủ sâu nhất để giành giải thưởng trị giá hơn 2 triệu yen (khoảng 14.000 USD).

Tại địa điểm thi đấu, 22 chiếc giường chuyên dụng được bố trí để các thí sinh lần lượt chia thành 3 lượt tranh tài. Trước khi bước vào cuộc đua kéo dài 90 phút, các thí sinh mặc trang phục thoải mái, bốc thăm chọn vật dụng hỗ trợ như bịt mắt, nút tai, thú nhồi bông và thực hiện bài tập thư giãn thể chất.

Mỗi người đều được gắn thiết bị chuyên dụng trên đầu để đo lường các chỉ số giấc ngủ. Cuộc thi chính thức bắt đầu sau hiệu lệnh "Chúc ngủ ngon" của người dẫn chương trình.

Nhằm đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức nghiêm cấm thí sinh cố tình thức trắng đêm trước ngày thi hoặc sử dụng thuốc an thần, thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Yếu tố kịch tính của cuộc thi nằm ở các “cạm bẫy” quấy nhiễu do ban tổ chức dàn dựng nhằm thử thách độ sâu của giấc ngủ. Trong suốt 90 phút, hệ thống âm thanh liên tục phát ra tiếng chuông cửa reo, tiếng nhân viên giao hàng gọi cửa, kết hợp việc nhân viên rọi đèn đỏ di chuyển quanh các luống giường để kiểm tra phản xạ của thí sinh.

Chung cuộc, ngôi vị quán quân thuộc về một thí sinh có biệt danh Suimii. Thí sinh này chiến thắng thuyết phục nhờ đạt “điểm số giấc ngủ” cao nhất trên hệ thống máy đo, dựa trên các tiêu chí tổng hợp gồm: thời gian chìm vào giấc ngủ nhanh nhất, độ sâu, chất lượng và độ ổn định của giấc ngủ.

Đáng chú ý, trong khi nhiều đối thủ bị giật mình hoặc trằn trọc do các thử thách âm thanh và ánh sáng, chị Suimii hoàn toàn không bị lay chuyển, giữ được trạng thái ngủ say suốt toàn bộ thời gian diễn ra cuộc thi.

Chia sẻ sau cuộc thi, quán quân này cho biết sẽ dùng khoản tiền thưởng để trang trải chi phí dọn ra ở riêng và mua cho mình một chiếc giường ngủ yêu thích đúng như mong ước.

Ông Riichiro Nakama, Giám đốc sáng tạo của công ty đệm Koala Sleep Japan - đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết mục đích của cuộc thi là khuyến khích mọi người cùng nghỉ ngơi và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của giấc ngủ.

Dữ liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố năm 2021 cho thấy người dân Nhật Bản chỉ ngủ trung bình 7 giờ 24 phút mỗi ngày - mức thấp nhất trong số các quốc gia thành viên của tổ chức này.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ áp lực giờ làm kéo dài, quãng đường di chuyển đi làm xa và nhịp sống về đêm bận rộn./.