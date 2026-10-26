Độc đáo chợ phiên vùng cao Suối Tọ

Gian hàng của xã Gia Phù tham gia phiên chợ.

Chợ phiên Suối Tọ được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy tuần đầu tiên hằng tháng. Phiên chợ tháng này thêm phần sôi động khi diễn ra đúng dịp Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông xã Suối Tọ lần thứ II, thu hút đông đảo người dân đến giao lưu, mua bán. Người dân từ các bản mang đến chợ nhiều sản vật địa phương, như: Rau cải, rau dớn, khoai sọ, cá suối, gà, vịt bản cùng các mặt hàng đặc trưng của vùng cao, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống và văn hóa của đồng bào nơi đây.

Du khách tham quan các gian hàng bày bán tại phiên chợ.

Không khí phiên chợ thêm rộn ràng khi có sự góp mặt của đông đảo du khách từ các địa phương lân cận. Nhiều người lựa chọn mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, hòa mình vào không gian văn hóa vùng cao, trải nghiệm các hoạt động mua bán, thưởng thức ẩm thực và văn nghệ dân gian. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, tiểu khu 1, xã Phù Yên, chia sẻ: Cứ đến ngày họp chợ, gia đình tôi lại cùng nhóm bạn bè lên Suối Tọ mua nông sản địa phương, thưởng thức món thắng cố và xem các tiết mục văn nghệ. Phiên chợ lần này diễn ra đúng dịp Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông nên không khí càng thêm sôi động, chúng tôi được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc, cảm nhận rõ nét nét đẹp trong đời sống của đồng bào vùng cao.

Sản phẩm thịt lợn muối chua hấp dẫn du khách.

Phiên chợ Suối Tọ còn bày bán nhiều sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, như: Thịt lợn muối chua, măng ớt, chẳm chéo, măng khô, chè… Đáng chú ý, sản phẩm trà rau dớn do học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Suối Tọ nghiên cứu, chế biến, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Cô giáo Lường Nhật Linh, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Suối Tọ, cho biết: Ngay khi học sinh nảy ra ý tưởng, nhà trường và giáo viên đã ủng hộ, trực tiếp hướng dẫn các em nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm. Số tiền thu được từ bán trà rau dớn được trích một phần để tiếp tục phát triển sản phẩm, phần còn lại hỗ trợ học sinh mua đồ dùng học tập. Qua hoạt động này, các em được khơi dậy tinh thần sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao ý thức tự lập.

Nông sản đặc trưng địa phương được bày bán tại phiên chợ.

Bên cạnh hoạt động mua bán, các chương trình văn hóa, văn nghệ do đoàn viên, thanh niên xã biểu diễn tạo thêm sức hút cho chợ phiên. Những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc Mông được thể hiện mộc mạc, giàu cảm xúc, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào đến du khách.

Gian hàng nông sản xã Mường Cơi tham gia phiên chợ.

Xã Suối Tọ có hơn 1.000 hộ, trên 6.300 nhân khẩu với 100% là đồng bào dân tộc Mông, sinh sống tại 8 bản. Địa hình chủ yếu là đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ông Sa Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, cho biết: Tháng 9/2025, xã tổ chức chợ phiên định kỳ, tạo điều kiện để bà con đưa nông sản do gia đình sản xuất đến trao đổi, mua bán. Qua từng phiên chợ, hoạt động giao thương dần đi vào nền nếp, thu hút ngày càng đông người dân và du khách, góp phần tiêu thụ nông sản, tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Du khách check-in tại chợ phiên Suối Tọ.

Sau mỗi phiên chợ nhộn nhịp là niềm vui của người dân khi sản phẩm làm ra có thêm đầu ra, là sự hào hứng của du khách khi được trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao độc đáo. Để phiên chợ phát huy hiệu quả lâu dài, thời gian tới, xã Suối Tọ tiếp tục khuyến khích người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng mô hình chợ phiên vừa là nơi giao thương hàng hóa vừa giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương, mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng.