Độc đáo các sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Mường Lò

Tại phường Cầu Thia - địa bàn có bề dày văn hóa phong phú gắn với đời sống lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, không gian văn hóa nông nghiệp được tái hiện sinh động. Trong dịp này, địa phương tổ chức Hội thi bắt cá ruộng tại homestay Muonglo Farmstay.

Phường Cầu Thia tổ chức Hội thi bắt cá ruộng.

Bắt cá ruộng là hoạt động quen thuộc trong đời sống sản xuất, thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên của người dân địa phương. Việc đưa hoạt động này vào lễ hội không chỉ tạo sân chơi giao lưu cho bà con mà còn giúp du khách trực tiếp trải nghiệm nhịp sống lao động bình dị.

Chị Đinh Thị Đương, chủ cơ sở Homestay Muonglo Farmstay cho biết: "Chúng tôi là người dân làm ruộng ở đây thì thường cấy lúa rồi thả cá vào chân lúa để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Bây giờ chúng tôi làm homestay, cũng kết hợp với chính quyền địa phương làm thành lễ hội bắt cá cho du khách trải nghiệm".

Không khí sôi động tại Hội thi bắt cá ruộng tại phường Cầu Thia thu hút sự theo dõi của du khách.

Trực tiếp tham gia không gian lễ hội bắt cá ruộng phường Cầu Thia, ông Lê Thanh Hùng, du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: "Xem hội thi bắt cá ruộng giúp tôi hiểu hơn về đời sống nông nghiệp của người dân nơi đây. Tôi thấy không khí lễ hội rất vui, cuộc sống lao động thật bình dị. Qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận được phần nào sự chăm chỉ, cần cù của người nông dân địa phương".

Bên cạnh hội thi bắt cá, phường Cầu Thia còn kết nối hội thi với không gian văn hóa ẩm thực "bếp Mường", để giới thiệu nét ẩm thực đặc trưng đến du khách.

Không gian ẩm thực bếp Mường tại homestay ở phường Cầu Thia.

Bà Hoàng Thị Lý, Chủ tịch UBND phường Cầu Thia chia sẻ: "Phường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm tạo cơ hội để người dân phát huy vai trò chủ thể của hoạt động văn hóa và du lịch, trực tiếp tham gia tổ chức, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm và câu chuyện địa phương với du khách".

Tại phường Trung Tâm và phường Nghĩa Lộ, hoạt động trải nghiệm "Một ngày sống cùng bản Thái" thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế.

Ở Homestay Cương Chinh (tổ dân phố Đoàn Kết, phường Nghĩa Lộ), du khách bắt đầu ngày mới bằng việc mặc trang phục truyền thống của người Thái, chụp ảnh bên khung dệt, cầu thang nhà sàn gỗ, tham gia trò chơi dân gian tó má lẹ và thử thêu hoa văn thổ cẩm.

Du khách tham gia các trò chơi dân gian cùng với người dân ở Mường Lò.

Buổi trưa, khách cùng gia chủ vào bếp chuẩn bị bữa cơm truyền thống với các món ăn dân tộc như xôi ngũ sắc, pa pỉnh tộp, thịt nướng ướp mắc khén... Buổi chiều, du khách thong dong đạp xe quanh làng bản, ngắm nhìn cánh đồng và dòng suối Thia. Đến tối, du khách được hòa mình vào các điệu múa, đặc biệt là điệu xòe truyền thống, kết nối mọi người gần nhau hơn.

Du khách trải nghiệm đạp xe tham quan bản làng.

Lần đầu trải nghiệm nét sinh hoạt này, ông Jean Claude Schillot, du khách người Pháp chia sẻ: "Tôi đến đây được đón tiếp rất nồng nhiệt. Tôi đặc biệt ấn tượng với ẩm thực phong phú và rất ngon của người Thái".

Không gian các homestay như Loan Khang, Ngọc Chiêm ở bản Sà Rèn (phường Trung Tâm) cũng mang đến cho khách lưu trú các tour sinh hoạt đời thường như tự tay cuốc đất trồng rau, học làm các món bánh truyền thống của người dân tộc Thái.

Sau khi được trải nghiệm làm vườn cùng người dân bản Sà Rèn, bà Juliette Mercier, du khách Pháp bày tỏ: "Tôi cảm nhận được cuộc sống dân dã của người dân, rất giản dị mà thanh bình, mang lại cho tôi cảm giác rất nhẹ nhàng, thư thái”.

Du khách tìm hiểu nét văn hóa và ẩm thực tại bản Sà Rèn, phường Trung Tâm.

Cùng chung mạch cảm xúc khi hòa mình vào không gian văn hóa địa phương, anh Nguyễn Văn Thanh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đã được nghe nhiều về điệu xoè ở bản Thái Mường Lò. Dịp này, được trải nghiệm văn hoá tại bản làng, được trực tiếp thưởng thức các điệu múa, nhất là điệu xoè trong buổi tối thanh bình ở bản làng, tôi thấy bản sắc văn hóa nơi đây được bà con gìn giữ rất trọn vẹn, chân thực và có sức hút rất lớn đối với người phương xa".

Các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng trong dịp Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 giúp du khách cảm nhận rõ hơn sự cởi mở, hiếu khách của người dân địa phương cùng đời sống nông nghiệp và bản sắc văn hóa của người Mường Lò, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương.