Độc đáo biển hiệu bằng đá tự nhiên giữa thiên đường mây Y Tý

Xã Y Tý có địa hình hiểm trở, nhiều núi đá cao và những khối đá nhấp nhô trong các bản làng. Từ lâu, đồng bào các dân tộc nơi đây đã tận dụng đá núi để xếp thành đường, làm bậc, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Người Hà Nhì sử dụng đá để kè taluy, xếp móng nhà, tạo sự vững chắc cho những ngôi nhà theo thời gian.

Hai năm gần đây, du lịch Y Tý phát triển, một số chủ homestay đã lựa chọn những phiến đá lớn, có bề mặt bằng phẳng để làm biển tên cơ sở lưu trú.

Bằng cọ vẽ và sơn màu, các họa sĩ biến những phiến đá vô tri thành tác phẩm nghệ thuật nhiều màu sắc. Sơn ngoài trời được sử dụng để tăng độ bền cho hình vẽ và chữ trên đá.

Qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ, các biển hiệu homestay vẽ trên đá không chỉ cung cấp thông tin về cơ sở lưu trú, mà còn trở thành các bức tranh trên đá nhiều màu sắc, thu hút ánh nhìn của du khách.

Khối đá lớn trong khuôn viên chợ Y Tý được sơn vẽ thành tác phẩm mang tính biểu tượng, kể câu chuyện về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương.

Biển tên trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Y Tý được vẽ trên một phiến đá lớn trước cổng cơ quan, vừa vững chãi, dễ nhìn, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Những phiến đá có hình dáng độc đáo còn được sử dụng làm biển địa phận xã và gửi lời chào tới du khách đến Y Tý.

Du khách đến Y Tý hào hứng chụp ảnh bên những chiếc cổng đá, biển hiệu, biển tên bằng đá tự nhiên.

Du khách lưu giữ khoảnh khắc bên những tác phẩm nghệ thuật trên đá, mang về kỷ niệm riêng về vùng đất vùng cao.

Từ đá tự nhiên, người dân Y Tý sáng tạo nên những chiếc cổng đá, biển hiệu và biển tên mang nét riêng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp cùng sắc màu văn hóa địa phương đến du khách bốn phương.