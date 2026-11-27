Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, năm 2026, xã tổ chức 451 cuộc tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, với hơn 31.000 lượt người tham dự; có 658 đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt 100% chỉ tiêu. Trang thông tin điện tử xã có hơn 5.000 lượt theo dõi, đăng tải 5.303 tin, bài, thu hút hơn 23.800 lượt tương tác, chia sẻ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền chuyển đổi số được quan tâm thực hiện.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính tại Ấp 6, xã Đốc Binh Kiều.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo của địa phương; đồng thời đề nghị xã tiếp tục phát huy đội ngũ cán bộ hiện có, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cùng với đó, cần xây dựng các mô hình tuyên truyền thiết thực, phù hợp thực tiễn; cụ thể hóa nghị quyết thành nhiệm vụ, sản phẩm rõ ràng, gắn với kiểm tra, đánh giá và sơ kết quá trình thực hiện.

Đồng chí cũng ghi nhận kiến nghị của xã về tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng và xây dựng sản phẩm tuyên truyền số.

Dịp này, đoàn đến tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính tại Ấp 6, với tổng diện tích 2.000m². Hiện 1.000m² dưa lưới đang sinh trưởng tốt, gần đến kỳ thu hoạch. Mô hình góp phần chủ động sản xuất, hạn chế tác động của thời tiết, sâu bệnh, ổn định năng suất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.