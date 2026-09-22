Đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng từ VFF

Tuyển nữ Việt Nam đoạt vé vào tứ kết ASIAD 20.

Chiều 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành thêm 1 điểm, đứng thứ ba bảng đấu và đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Trước lượt trận cuối, cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam phụ thuộc vào kết quả của các đội xếp thứ ba ở những bảng đấu khác. Sau khi Myanmar và Bangladesh hòa 0-0, 1 điểm trước Thái Lan trở thành điều kiện quan trọng để Việt Nam duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng.

Trận đấu với Thái Lan diễn ra chặt chẽ khi hai đội chủ động chơi an toàn và hạn chế khoảng trống trước khung thành. Không bên nào tìm được bàn thắng trong 90 phút, nhưng kết quả hòa đủ để tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng, động viên toàn đội. Lãnh đạo VFF ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ và Ban huấn luyện, đồng thời đề nghị toàn đội tiếp tục duy trì tập trung và chuẩn bị tốt cho vòng đấu tiếp theo.

VFF sau đó quyết định thưởng động viên đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng vì thành tích giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.

Tại vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển nữ Trung Quốc ngày 25/9 trên sân Nagai (Osaka). Đây là thử thách đáng kể đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khi Trung Quốc được đánh giá là đối thủ có trình độ cao và hai đội từng gặp nhau trong giai đoạn tập huấn trước giải.

Sau vòng bảng, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ưu tiên cho các cầu thủ hồi phục thể lực, trước khi xây dựng phương án chiến thuật cho trận tứ kết. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, đội có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm tận dụng những cơ hội tạo ra trước đối thủ mạnh.