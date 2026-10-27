Đoạt Quả bóng Vàng 2026, Harry Kane xúc động 'không nói nên lời'

"Tôi gần như không nói nên lời", tiền đạo Harry Kane mở đầu bài phát biểu sau khi nhận Quả bóng Vàng 2026 tại nhà hát London Palladium, London (Anh) hôm 27/10 (giờ Hà Nội).

Ngôi sao 33 tuổi cho biết, được vinh danh ngay trên quê hương khiến khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt. "Có mặt tại London khiến mọi thứ thêm ý nghĩa. Đó là một điềm lành dành cho tôi tối nay", chân sút Bayern Munich chia sẻ.

Thủ quân tuyển Anh cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã bỏ phiếu cho mình, đồng thời thừa nhận cuộc bình chọn năm nay không dễ dàng. "Cảm ơn tất cả những ai đã bỏ phiếu cho tôi. Tôi có thể hình dung mọi người đã rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn", tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich bày tỏ.

Sự xúc động của Kane hoàn toàn dễ hiểu, bởi danh hiệu này đánh dấu cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Chân sút sinh năm 1993 trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ năm 2001, khi Michael Owen được vinh danh trong màu áo Liverpool.

Phần thưởng danh giá đến Harry Kane sau mùa giải 2025-2026 bùng nổ. Chân sút 33 tuổi ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich, góp công giúp đội bóng Đức giành Bundesliga, Cup Quốc gia và Siêu Cup Đức.

Harry Kane đoạt Quả bóng Vàng 2026.

Ở cấp đội tuyển, Kane ghi thêm 12 bàn, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026. Tổng cộng, tiền đạo người Anh có 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển, thành tích ghi bàn nổi bật nhất trong số các ứng viên.

Tuy nhiên, hành trình đoạt Quả bóng Vàng không hề dễ dàng với anh. Kane phải cạnh tranh với tài năng trẻ Lamine Yamal, người vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup và Kylian Mbappe, chủ nhân Giày vàng World Cup 2026.

Chiến thắng càng có ý nghĩa khi Kane từng trải qua nhiều năm trắng tay trong màu áo Tottenham. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich năm 2023, tiền đạo người Anh dần giải cơn khát danh hiệu tập thể, trước khi chạm tới đỉnh cao cá nhân ở tuổi 33.

Trong đêm vinh danh tại London, Kane còn nhận giải Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm nhờ thành tích ghi bàn vượt trội. Tuy nhiên, Quả bóng Vàng mới là phần thưởng đặc biệt nhất, khép lại hành trình dài của chân sút từng nhiều lần lỡ hẹn với vinh quang.