Đoạt Huy chương Vàng ASIAD, vận động viên Công an nhận thưởng nóng

Trong tấm Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ của Đội tuyển cầu mây Việt Nam tại ASIAD 20 có dấu ấn của Thể thao Công an nhân dân (CAND) với hai vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Huyền được Ban huấn luyện lựa chọn vào đội hình xuất phát ở trận chung kết với Thái Lan.

Nguyễn Ngọc Huyền trả lời phỏng vấn sau khi cùng đồng đội đoạt Huy chương Vàng ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

Cùng các đồng đội, Ngọc Huyền thi đấu nỗ lực, góp phần giúp Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành chiến thắng 2-1, qua đó đoạt Huy chương Vàng thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Hoàng Thị Thu Thảo cũng là thành viên của Đội tuyển cầu mây Việt Nam ở nội dung này.

Sự góp mặt của hai vận động viên Thể thao CAND tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND cùng việc kịp thời động viên, khen thưởng là nguồn khích lệ để các vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao CAND yên tâm tập luyện, nỗ lực thi đấu, hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành Huy chương Vàng, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo.

Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các vận động viên cầu mây vừa đoạt Huy chương Vàng.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền, vận động viên trực tiếp thi đấu trong trận chung kết và 20 triệu đồng cho Hoàng Thị Thu Thảo, thành viên đội hình dự bị.

Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền và 30 triệu đồng cho Hoàng Thị Thu Thảo nhằm ghi nhận đóng góp của hai vận động viên vào thành tích của Đội tuyển cầu mây Việt Nam.

Như vậy, từ các khoản thưởng của Hiệp hội Thể thao CAND và Tập đoàn T&T, Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhận tổng cộng 150 triệu đồng, còn Hoàng Thị Thu Thảo nhận 50 triệu đồng.

Sự ghi nhận kịp thời là nguồn động viên để các vận động viên Thể thao CAND tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.