Đoạt huy chương ASIAD, nhóm vận động viên CAND được 'thưởng nóng'

Ngày 24/9, Esports Việt Nam giành Huy chương Đồng tại ASIAD 20, tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có huy chương ở đấu trường Á vận hội. Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam dừng bước tại bán kết sau khi thua 2-3 trước đối thủ Thái Lan. Theo thể thức của giải đấu, hai đội thua bán kết cùng đứng hạng ba.

Do vậy, Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam cùng nhận Huy chương Đồng. Dù không thể lọt vào chung kết, đây vẫn là cột mốc lịch sử với Esports Việt Nam khi là tấm huy chương đầu tiên tại đấu trường ASIAD.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh thưởng nóng cho nhóm vận động viên Esport CAND đoạt Huy chương Đồng ASIAD 20.

Các thành viên Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam gồm: Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris). Đây là nhóm vận động viên thuộc Thể thao CAND.

Kịp thời động viên thành tích này, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T đã khen thưởng đội tuyển.

Đội tuyển Quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam.

Trước đó, tại vòng loại, Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại ASIAD 20 khi hoàn tất vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, cùng tỷ số 2-0, lần lượt vượt qua các đối thủ Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), qua đó giữ vị trí số 1 bảng B và giành quyền vào bán kết.

NARAKA: Bladepoint là nội dung thi đấu mở màn của Esports Việt Nam tại ASIAD 20, trước khi các đội tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài ở Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile – phiên bản Asian Games và Identity V.

Đoàn Esports Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên, đặt mục tiêu đóng góp 3 huy chương vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. ASIAD 20 là kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp Esports được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức, với 13 nội dung thi đấu và 11 bộ huy chương. Trước đó, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Esports Việt Nam cũng tham gia tranh tài nhưng không giành được huy chương nào trong 6 nội dung góp mặt.

Tính đến 19h ngày 24/9, Thể thao Việt Nam đã có thêm 1 Huy chương Bạc ở bộ môn Wushu - tán thủ, hạng 56 kg nam (Đinh Văn Tâm) và 6 Huy chương Đồng gồm: Rowing - thuyền 4 nữ một mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông); Rowing - thuyền đôi nữ hai mái chèo (Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc); Rowing - thuyền đôi nữ một mái chèo (Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ); Esports (NARAKA: Bladepoint); Rowing - thuyền bốn nam (Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú); Cử tạ, 65 kg nam (Trần Minh Trí).