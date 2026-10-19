Doanh trại xanh sạch đẹp nhờ hội thi 4 chuyên ngành hậu cần

Dẫn chúng tôi ra thăm khu tăng gia tập trung, Trung tá Đặng Văn Hiếu, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn, cho biết: “Đơn vị vừa hoàn thành tốt hội thi 4 chuyên ngành hậu cần và tiếp tục chuẩn bị thi cấp Quân chủng Hải quân. Chúng tôi xác định, dù có thi hay không thì công tác hậu cần vẫn phải được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, thường xuyên. Từ xây dựng kế hoạch, quy hoạch đến triển khai thực hiện 4 chuyên ngành hậu cần đều được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để bảo đảm tốt hậu cần cho đơn vị”.

Chiến sĩ Lữ đoàn 167 tích cực tăng gia, chăm sóc vườn rau.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giành kết quả cao trong hội thi, Lữ đoàn 167 đã phát huy nội lực, chủ động thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần. Các cơ quan, đơn vị toàn Lữ đoàn đã củng cố hệ thống sổ sách, bảo đảm chế độ ăn uống “cơm chín, nước sôi” cho bộ đội. Nhà ăn, nhà bếp được vệ sinh sạch sẽ, bổ sung bảng biển, khẩu hiệu, thiết chế chính quy.

Công tác tăng gia sản xuất được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt với hơn 200 con. Vườn tăng gia được thay thế hệ thống khung, lưới che, vừa chắc chắn, vừa hạn chế tác động của thời tiết thất thường. Mỗi vườn đều có biển ghi tên đơn vị và tiến hành cơ cấu giống cây trồng đa dạng theo hướng chính quy, thống nhất, hiệu quả, tạo nguồn lương thực phong phú, đa dạng góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

Hái rau xanh cải thiện bữa ăn.

Doanh trại của đơn vị được sửa chữa, khắc phục hư hỏng về điện, nước với hơn 60 hạng mục. Tổ chức sơn sửa, quét vôi ve tường bao quanh khuôn viên doanh trại. Đặc biệt, Lữ đoàn đã xây dựng 600m tường rào và gắn đèn chiếu sáng, góp phần bảo đảm an toàn đơn vị. Hệ thống cây xanh được bố trí hợp lý, cắt tỉa thông thoáng, tạo cảnh quan doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, thiết thực nâng cao chất lượng cảnh quan, môi trường phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội.

Cùng với đó, lực lượng quân y duy trì nghiêm công tác phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị; củng cố vườn thuốc nam mới với diện tích 300m², đa dạng chủng loại cây thuốc, được đưa vào sử dụng, góp phần chăm sóc sức khỏe bộ đội bằng nguồn dược liệu tại chỗ.

Vườn tăng gia được dựng khung, che lưới hạn chế tác động của thời tiết.

Theo Trung tá Trần Văn Úy, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, hội thi 4 chuyên ngành hậu cần làm chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ; phát huy được tiềm năng của các tổ chức, tập thể; tính năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tự lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt.

Đây là đợt củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện công tác hậu cần, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.