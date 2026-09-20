Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp ở Trung đoàn 10 - Đoàn Đặc công Rừng Sác anh hùng

Trung đoàn 10 (tiền thân là Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác) ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với những chiến công vang dội, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 9-1973.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 chung tay xây dựng cảnh quan đơn vị.

Từ tháng 7-2025, sau khi giải thể cấp huyện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Trung đoàn 10 di chuyển vị trí đóng quân, tiếp quản doanh trại của Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ trước đây. Trên vùng đất chịu ảnh hưởng của khí hậu biển, đất nhiễm phèn, mặn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắt tay vào củng cố nơi ăn ở, làm việc và chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Hiện nay, đi từ cổng Trung đoàn 10 vào bên trong, chúng tôi ấn tượng với những tuyến đường nội bộ sạch sẽ, các bồn hoa, hàng cây được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận. Biển bảng, pa-nô được bố trí khoa học, thống nhất với nội dung tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong phú, đúng quy định. Trong phòng làm việc, nơi ăn ở của bộ đội, tài liệu và vật dụng được sắp xếp ngăn nắp.

Một góc doanh trại Trung đoàn 10, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Đưa chúng tôi tham quan doanh trại đơn vị, Thượng tá Ngô Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 10 cho biết: Diện mạo doanh trại, cảnh quan của đơn vị hôm nay được tạo nên từ quá trình đồng lòng, chung sức của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong hơn một năm qua. Đảng ủy Trung đoàn ban hành nghị quyết chuyên đề; Trung đoàn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cơ quan, đơn vị trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Theo Thượng tá Ngô Văn Phương, công việc xây dựng cảnh quan bắt đầu trong điều kiện nhiều khó khăn khi doanh trại cũ bố trí theo cơ quan quân sự địa phương và nhất là đặc thù khí hậu vùng biển. Một số hạng mục cơ sở vật chất chưa đồng bộ, việc sửa chữa doanh trại, xây dựng cảnh quan đều cần kinh phí, thời gian, nhân công lớn... Đặc thù đất pha cát, nghèo dinh dưỡng, chịu ảnh hưởng phèn, mặn cũng khiến việc trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa phải được đặc biệt chú trọng. Đơn vị xác định tiến hành xây dựng cảnh quan phải có kế hoạch khoa học, chọn đúng phần việc cần ưu tiên làm trước, duy trì thành quả sau khi hoàn thành từng hạng mục, gắn với phát huy tính sáng tạo của tập thể, cá nhân và học tập kinh nghiệm của địa phương.

Những ngày này, bộ đội đơn vị cùng nhau chỉnh trang lại cảnh quan, phục vụ cho hội thi sắp tới.

Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện chủ trương kết hợp trên dưới cùng làm, phát huy tối đa các nguồn lực, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 10 đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cấp trên giao, đồng thời phát huy nội lực, kết hợp với vận động xã hội hóa để sửa chữa, củng cố doanh trại, bảo đảm nơi ở và sinh hoạt cho bộ đội ngày càng khang trang hơn.

Một trong những cách làm được Trung đoàn 10 chú trọng là thực hiện mô hình “5S”: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Mô hình “5S” mang lại hiệu quả cao là nhờ gắn chặt với duy trì chế độ ngày, tuần và rèn luyện tác phong quân nhân. Kết quả thực hiện “5S” được xem là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng.

Thượng úy Trần Nhật Khoa, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Bí thư Chi đoàn cơ sở Trung đoàn 10 chia sẻ: "Qua quá trình cán bộ, chiến sĩ cùng chung tay xây dựng cảnh quan đơn vị, đã giúp thay đổi nhận thức của bộ đội. Khi tự tay xây dựng, chăm sóc và nhìn thấy khuôn viên đổi khác, từng người thêm ý thức giữ gìn cảnh quan chung. Riêng tổ chức đoàn cũng thực hiện các công trình thanh niên như: Vườn lan thanh niên, khu tập thể lực, bản tin chi đoàn… góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội".

Đọc sách, báo tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Khu tập thể lực, một công trình thanh niên của đơn vị giúp bộ đội rèn luyện sức khỏe.

Còn với Hạ sĩ Lê Thành Nhân, chiến sĩ Tiểu đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 10, không gian xanh, sạch giúp anh và đồng đội thư giãn sau những giờ huấn luyện, lao động. “Tôi và đồng đội luôn xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai, cùng nhau giữ sạch phòng ở, chăm sóc cây cảnh và nhắc nhau duy trì nếp sống ngăn nắp hằng ngày”, Hạ sĩ Lê Thành Nhân chia sẻ.

Năm 2026, Trung đoàn 10 tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đảng ủy Trung đoàn xác định đây là dịp để đơn vị tập trung nguồn lực, tiếp tục củng cố doanh trại, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để thực hiện tốt, cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc. Ban Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; kịp thời phát hiện lĩnh vực còn hạn chế để chấn chỉnh. Đơn vị cũng gắn việc chuẩn bị hội thi với Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy vai trò của tổ chức đoàn và các tổ chức quần chúng trong chăm sóc cảnh quan, giữ gìn doanh trại.

Doanh trại xanh, sạch, đẹp tạo không gian kết nối, tăng tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hồ Tấn Việt, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 10 nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp không chỉ làm thay đổi diện mạo đơn vị mà còn phản ánh rõ quyết tâm, tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10. Đó cũng là nền tảng vững chắc để Trung đoàn tiếp tục xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.