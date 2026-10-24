Doanh thu xuống thấp nhất 4 năm, Saigonres lãi quý III nhờ tiền phạt

Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR) ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý III/2026 khi doanh thu thuần chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu theo quý thấp nhất kể từ quý III/2022.

Doanh thu quý III/2026 của Saigonres xuống mức thấp nhất 4 năm.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 74%, còn hơn 11 tỷ đồng, do không còn các khoản lãi hợp tác đầu tư, cho vay và lãi chậm trả cao đột biến như cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp chi phí, khiến doanh nghiệp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 1 tỷ đồng.

Saigonres vẫn báo lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản thu nhập khác hơn 25 tỷ đồng, trong đó có 24,8 tỷ đồng tiền phạt và bồi thường vi phạm hợp đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Saigonres đạt hơn 60 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 65% và 61% so với cùng kỳ.

Sau 3 quý, Saigonres mới thực hiện khoảng 5% kế hoạch doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Khoảng cách lớn giữa kết quả thực hiện và kế hoạch năm đặt ra áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp trong quý cuối năm, nhất là khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính chưa cho thấy sự phục hồi rõ rệt.

Áp lực còn thể hiện ở cơ cấu tài sản. Tại ngày 30/9/2026, tiền và tương đương tiền của Saigonres còn gần 18 tỷ đồng, giảm khoảng 84% so với đầu năm. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14%, lên hơn 906 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt gần 611 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy nguồn lực của doanh nghiệp đang phân bổ đáng kể vào các khoản phải thu và chi phí dở dang tại dự án, trong khi lượng tiền mặt sẵn có giảm mạnh.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm, Saigonres đã hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside vào cuối tháng 8/2026, với giá trị 245 tỷ đồng.

Dự án nằm tại khu vực Bến Phú Định, TP.HCM, do Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô, đơn vị thành viên của Saigonres, làm chủ đầu tư. Với diện tích khoảng 2.104 m², dự án được quy hoạch gồm một tòa nhà cao 17 tầng và một tầng hầm, cung cấp 169 căn hộ có diện tích từ 40-75 m². Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, thương vụ chuyển nhượng nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, tạo thêm nguồn lực để tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030.

Động thái này diễn ra khi Saigonres mở rộng đầu tư tại Thái Nguyên. Trong đó, Khu đô thị Nam Tiến 2 có quy mô khoảng 35,28 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4.253 tỷ đồng. Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình có quy mô gần 197,61 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của hai dự án lên tới gần 7.800 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần quy mô doanh thu mà Saigonres ghi nhận trong 9 tháng đầu năm. Các dự án này vì vậy đặt ra yêu cầu lớn về khả năng huy động vốn, quản trị dòng tiền và tiến độ triển khai.

Tuy nhiên, giá chuyển nhượng 245 tỷ đồng không đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận tương ứng. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào giá vốn, các nghĩa vụ tài chính và chi phí liên quan đến giao dịch. Tác động đến thanh khoản cũng cần được đánh giá trên cơ sở dòng tiền thực nhận sau khi hoàn tất các nghĩa vụ liên quan.

Với lượng tiền mặt giảm mạnh và hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa phục hồi rõ rệt, việc chuyển nhượng tài sản có thể giúp Saigonres tái phân bổ nguồn lực, nhưng chưa đủ để khẳng định áp lực vốn đã được giải quyết.

Trên thị trường, cổ phiếu SGR có xu hướng bình ổn và đi ngang, đang dao động quanh mức 9.930 - 9.950 đồng/cp. Vốn hóa thị trường đạt khoảng 834 tỷ đồng. Trong các phiên gần nhất, biên độ dao động hẹp, thanh khoản ở mức thấp đến trung bình (dao động từ vài chục nghìn đến gần 200.000 cổ phiếu/phiên).

So với mức đỉnh lịch sử từng đạt được vào tháng 9/2024 (41.200 đồng/cp), giá cổ phiếu hiện tại đã giảm sâu hơn 75%. Tính riêng trong vòng một năm qua, SGR ghi nhận mức giảm khoảng 41,32%. Mức giá hiện tại đang tiến gần về vùng đáy lịch sử (8.350 đồng/cp thiết lập vào tháng 11/2022).