Doanh thu xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga giảm xuống mức bình quân 4 tuần thấp nhất trong một tháng, sau khi hoạt động bốc hàng tại cảng Primorsk ở biển Baltic bị đình trệ trong vài ngày, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp.

Trong 4 tuần tính đến ngày 18/10, lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga đạt bình quân 3,59 triệu thùng/ngày, giảm 110.000 thùng/ngày so với giai đoạn trước đó.

Lượng dầu vận chuyển trong tuần giảm 390.000 thùng/ngày, xuống còn 3,13 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Chỉ có 31 tàu chở dầu bốc tổng cộng 21,91 triệu thùng, so với 34 tàu vận chuyển 24,63 triệu thùng trong tuần trước đó.

Cảng Primorsk dường như đã tạm ngừng hoạt động bốc dầu trong khoảng 3 ngày. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cầu cảng không có tàu neo đậu, trong khi dữ liệu theo dõi tàu không ghi nhận tàu đến hoặc rời cảng. Nguyên nhân có thể là hoạt động bảo dưỡng tại cảng hoặc đường ống dẫn dầu cung cấp cho cảng. Hoạt động vận chuyển đã được nối lại vào cuối tuần.

Sản lượng khai thác dầu thô của Nga cũng đang trên đà suy giảm. Theo ước tính từ các nguồn thứ cấp của OPEC, sản lượng khai thác trong tháng 9 đạt 8,64 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020 và đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tiếp.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tiếp tục gây gián đoạn hoạt động lọc dầu của Nga. Một cuộc tấn công hôm thứ Năm tuần trước đã khiến một trong bốn phân xưởng chưng cất dầu thô sơ cấp tại nhà máy lọc dầu Ryazan phải ngừng hoạt động. Những gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu có thể tạm thời làm tăng lượng dầu thô sẵn có để xuất khẩu, dù khả năng này bị hạn chế bởi sản lượng khai thác đang suy giảm.

Moskva cũng khiến việc tiếp cận dữ liệu năng lượng của Nga trở nên khó khăn hơn. Một sắc lệnh ban hành ngày 28/9 đã hạn chế công bố công khai các thông tin về sản lượng lọc dầu, hợp đồng xuất khẩu, tuyến vận chuyển và tọa độ của tàu chở dầu.

Trong tháng 9, Nga bắt đầu xuất khẩu thương mại dầu thô từ dự án Vostok Arctic của Rosneft, với khoảng 250.000 tấn dầu được bốc lên 3 tàu chở dầu chuyên dụng cho vùng băng giá. Lượng xuất khẩu ban đầu của dự án dự kiến đạt bình quân 150.000 thùng/ngày trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu là 2 triệu thùng/ngày.

Lượng dầu vận chuyển suy giảm cũng kéo theo doanh thu xuất khẩu của Nga đi xuống. Giá trị xuất khẩu dầu thô bằng đường biển trong tuần giảm khoảng 380 triệu USD, xuống còn 2,33 tỷ USD, mức thấp nhất trong 6 tuần.

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là những khách hàng lớn nhất của Nga. Tuy nhiên, lượng dầu vận chuyển đến các thị trường châu Á giảm xuống mức bình quân 3,43 triệu thùng/ngày trong 4 tuần, so với 3,54 triệu thùng/ngày của giai đoạn trước đó.