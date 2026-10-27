Doanh thu vượt 5.000 tỷ, vì sao Nông nghiệp Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long giảm lãi gần 27%?

Theo kết quả kinh doanh được Tập đoàn Hòa Phát công bố ngày 26/10, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA) đạt doanh thu hợp nhất khoảng 5.064 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 948 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 3,47 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng con số này giảm gần 349 tỷ đồng so với mức hơn 1.297 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Nông nghiệp Hòa Phát báo lãi 948 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm gần 350 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp Hòa Phát là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, do ông Trần Đình Long làm Chủ tịch HĐQT, hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi heo, bò, gia cầm và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dù lợi nhuận giảm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 94% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu quý III giảm chủ yếu do sản lượng heo và bò xuất bán thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, so với quý II/2026, doanh thu vẫn tăng 8%, nhờ sản lượng heo xuất bán, thức ăn chăn nuôi và trứng gà cùng cải thiện.

Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp chủ lực vào hoạt động kinh doanh của Nông nghiệp Hòa Phát. Trong quý III, doanh nghiệp xuất bán hơn 151.000 con heo, tăng 47% so với quý trước, gồm gần 107.000 con heo thịt thương phẩm và hơn 44.000 con heo cai sữa. Lũy kế 9 tháng, sản lượng heo xuất bán đạt hơn 365.000 con.

Ở mảng gia cầm, doanh nghiệp cung cấp hơn 87 triệu quả trứng gà trong quý III, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, sản lượng trứng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3%. Bình quân mỗi ngày, Nông nghiệp Hòa Phát đưa ra thị trường gần 1 triệu quả trứng.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ trong 9 tháng đạt hơn 274.000 tấn, trong đó hơn 143.000 tấn được phân phối ra thị trường, phần còn lại phục vụ các trang trại nội bộ. Về hiệu quả hoạt động, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 25% trong quý III và lũy kế 9 tháng, trong khi biên lợi nhuận thuần 9 tháng đạt 19%.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng. Với kết quả 948 tỷ đồng sau 9 tháng, doanh nghiệp còn cách kế hoạch lợi nhuận khoảng 57 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPA giao dịch trên sàn HoSE ở mức 27.800 đồng/cổ phiếu vào lúc 10h40 ngày 27/10/2026, tăng 2,77% so với giá tham chiếu 27.050 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch tại thời điểm ghi nhận đạt 101.500 cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường của Nông nghiệp Hòa Phát đạt khoảng 7.923 tỷ đồng, với 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành..

Diễn biến giá trong 3 tháng gần nhất cho thấy HPA đã giảm từ vùng 31.000–32.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 8 xuống quanh 26.000 đồng/cổ phiếu trước khi phục hồi trong nửa cuối tháng 10.