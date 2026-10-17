Doanh thu vượt 2.000 tỷ, đại học ở TP.HCM chi lương ra sao

Đại học Kinh tế TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Ảnh: UEH.

Theo thông tin công khai của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), năm 2025, tổng thu của nhà trường đạt hơn 2.234 tỷ đồng, tăng hơn 347 tỷ đồng, tương ứng hơn 18%.

Đáng chú ý, giáo dục - đào tạo vẫn là nguồn thu chủ lực của UEH, chiếm hơn 71%. Trong đó, khoản thu từ học phí và lệ phí đạt hơn 1.529 tỷ đồng, tương ứng hơn 68% tổng thu.

Trong khi đó, thu từ khoa học và công nghệ đạt hơn 581 tỷ đồng, chiếm 26,01% tổng thu. Đây cũng là một tỷ trọng đáng kể, có xu hướng tăng khoảng 11% so với năm 2024.

UEH tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên, chỉ số Hỗ trợ chi thường xuyên từ nhà nước giữ mức 0 đồng suốt giai đoạn 2022-2025.

Về các khoản chi, năm 2025, nhà trường chi hơn 1.665 tỷ đồng cho việc trả lương cán bộ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ người học. So với năm 2024, các khoản chi này tăng hơn 205 tỷ đồng, tương ứng 14%.

Trong đó, chi phí trả lương cho nhân sự tăng mạnh và trở thành khoản chi lớn nhất, đạt hơn 821 tỷ đồng. Riêng lương, thu nhập của giảng viên là 467,44 tỷ đồng, tăng so với mức 370,47 của năm 2024. Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác là 353,7 tỷ đồng, cũng tăng mạnh so với năm trước đó.

Hiện nay, UEH có tổng số 1.156 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên. Trong đó có 747 giảng viên cơ hữu với học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và đại học.

Theo công bố chính sách thu nhập mới với giảng viên cơ hữu hồi tháng 3/2026, mức lương cố định hàng tháng mà các giáo sư, phó giáo sư tại UEH nhận được dao động từ 52-120 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, chi cơ sở vật chất và dịch vụ giảm nhẹ, từ 751,62 tỷ đồng xuống còn 743,29 tỷ. Nhưng riêng phần nghiên cứu vẫn chiếm tới 72% nhóm chi này, với 539,04 tỷ đồng.

Năm 2025, UEH cũng chi 100,78 tỷ đồng hỗ trợ người học, trong đó 84,37 tỷ đồng dành cho học bổng và hỗ trợ học tập, chiếm khoảng 83,7% tổng khoản chi này.

Tổng thu của UEH năm 2025 tăng 18%, nhanh hơn tốc độ tăng tổng chi (14%). Nhờ đó, chênh lệch thu - chi tăng từ hơn 427 tỷ đồng lên hơn 569 tỷ đồng, tương đương tăng 33%.

UEH hiện là một trong 13 đại học của Việt Nam. Đây là trường đào tạo nhóm ngành Kinh doanh, Quản lý, Luật,... hàng đầu phía nam và cả nước, quy mô khoảng 40.000 sinh viên.